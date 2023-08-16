Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Da oggi e fino al 27 agosto si alza il sipario su Trulli n’ Beer, il Festival più atteso dell’estate ad Alberobello. Musica e intrattenimento per tutta la famiglia, ma anche ottimo cibo e una varietà di oltre 30 birre artigianali provenienti da tutto il mondo faranno da sfondo all’evento organizzato dall’Associazione Pinnacoli, che anche quest’anno si è superata mettendo in piedi una eco-festa sulla quale l’amministrazione comunale ha puntato fortemente per lanciare un messaggio chiaro a tutta la comunità locale. «Trulli n’ Beer non è solo una Festa della Birra – sottolinea il sindaco Francesco De Carlo – bensì un progetto di socialità che riguarda Alberobello, la Puglia e tutti i suoi visitatori. L’Associazione Pinnacoli lavora su questa manifestazione da oltre 20 anni, ed il comune che rappresento è orgoglioso di aver inserito questa splendida kermesse nella programmazione estiva We are in Trulli. Sono sicuro che anche quest’anno la manifestazione avrà un grande successo».

Trulli n’ Beer avrà luogo all’interno di un’area attrezzata di circa 7mila metri quadrati, con stand dislocati lungo il percorso che parte da Viale Einaudi e si snoda fino a Via Nino Rota. Nell’area del Festival sono stati allestiti anche due parchi con giostre e gonfiabili pensati per i bambini, oltre a un palco sul quale si esibiranno tutti gli artisti inseriti nel ricco calendario ufficiale della manifestazione a ingresso gratuito. «Non vediamo l’ora di iniziare – ammette il presidente dell’Associazione Pinnacoli Franco Miccolis – è davvero tutto pronto per accogliere i nostri ospiti. Mi piace definire così i nostri visitatori, perché sono amici, compaesani, turisti, curiosi e appassionati che ci vengono a trovare dai comuni limitrofi e da ogni angolo della nostra Puglia. Abbiamo cercato di migliorare ogni anno l’aspetto eco-sostenibile del Festival, e l’edizione 2023 testimonierà l’ottimo lavoro svolto finora in termini di impatto ambientale. La nostra è una festa multigenerazionale che coinvolge dai più grandi ai più piccoli».

Trulli n’Beer ospiterà una varietà di oltre 30 birre artigianali provenienti da diverse parti del mondo, ed offrirà agli appassionati dell’oro liquido l’opportunità di assaporare nuovi gusti e aromi che hanno reso questa festa tra le più amate di tutto il Sud Italia.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Si parte giovedì 17 agosto con il Summer Tour dei Tribemolle: tre ragazzi legati da un’amicizia decennale e dalla forte passione per la musica. Il loro obiettivo? Quello di far divertire i visitatori che accorreranno alla serata d’esordio del Trulli n’ Beer con un’esibizione davvero originale.

Venerdì tocca ad Antonio Da Costa, apprezzato cantante, arrangiatore e compositore che negli ultimi anni si è dedicato alla rivalutazione della musica popolare del sud Italia. Nella sua produzione si annoverano brani di successo internazionali. Chiuderanno la serata del 18 agosto Patrick & Biundo con un Dj set perfetto per scatenare l’entusiasmo e ballare nell’area del Festival.

Il 19 agosto salgono sul palco i Folkasud, band jonica che porta ad Alberobello un genere personalissimo, mescolando le sonorità più disparate della world music, tra cui rock, ska/raggae e country, con quelle del folk. Dopo la loro attesa esibizione, direttamente da Radionorba arriva Dj Piero Romanazzi!

Domenica 20 il Trulli n’ Beer ospita Giufà, una band siciliana costituita nel 2008. La sua specialità? Riff di fiati incalzanti, chitarre distorte, cassa in quattro e sonorità balcaniche che caratterizzano un genere musicale trasversale, che spazia dal Klezmer al Balkan beat con una forte matrice rock.

Il 21 agosto è attesa la serata dedicata agli amanti di Adriano Celentano, con il tributo a lui dedicato da Lui e gli amici del Re. La band nata nel 2002 dall’idea di Rosauro Morici, ha dato vita ad un progetto musicale vincente grazie all’incontro tra l’apprezzato cantante di piano bar Adolfo Sebastiani, e il ricercato gruppo di Ascoli Piceno Dr. Sound.

Martedì 22 agosto tornano finalmente ad Alberobello i Terraross, suonatori e menestrelli della bassa Murgia. Il progetto musicale nasce dall’idea di Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo: oggi la band è diventata una realtà musicale e culturale tanto importante e riconosciuta a livello nazionale da aver indotto le istituzioni locali della Provincia di Taranto a nominare i Terraross “Gruppo ufficiale di Terra Jonica”. Con loro il divertimento è garantito!

Mercoledì 23 è il turno di un’altra tribute band che ha calamitato l’attenzione di tutti gli appassionati di Luciano Ligabue. Sopravvissuti e Sopravviventi non è solo il titolo di uno storico album del cantautore emiliano, ma anche il nome di battesimo del progetto musicale premiato quale miglior cover band di Ligabue. I Sopravvissuti e Sopravviventi hanno partecipato all’edizione 2023 del programma televisivo di Rai Uno “Tale e Quale Show” classificandosi in seconda posizione.

Il 24 agosto riflettori puntati sui Folkamiseria, un gruppo originario del Piemonte orientale che sfodera la pura essenza del folk esibendosi in chiave rock. I componenti suonano insieme da 12 anni nei più famosi folk-festival nazionali e continentali, condividendo il palco con artisti di calibro internazionale.

Venerdì 25 agosto il Trulli n’ Beer ospita un comico apprezzato in tutta la Puglia e non solo: Renato Ciardo. Il suo curriculum anticipa le sue straordinarie performance da solista, sebbene il famoso musicista e intrattenitore barese sia anche un elemento di spicco della formazione comico-musicale “Rimbamband”. Renato Ciardo salirà sul palco del Festival con il suo tradizionale spettacolo “Solo”, prima di lasciare spazio all’Autodromo Club che intratterrà gli ospiti della manifestazione con uno spettacolare Dj Set ad opera di Paaska, Giuseppe Giannuzzi e Kekko vocalist.

La penultima serata del Trulli n’ Beer in programma sabato 26 è targata Rock Star. La band nata nel 2015 dall’idea di Marco Leva e altri cinque giovani ragazzi pugliesi, metterà in scena uno show dinamico, divertente ed emozionante con alcuni classici della musica rock mondiale conosciuti al grande pubblico. Al termine dell’esibizione, torna sul palco del Festival Dj Piero Romanazzi con il suo imperdibile show musicale!

Domenica 27 agosto cala il sipario sul Festival di Alberobello con l’attesissima serata di Cabaret nel corso della quale si esibiranno Roberto Lipari (da Striscia la Notizia e Zelig) e il duo artistico Arteteca (da Made in Sud). Si tratta dell’unico appuntamento a pagamento inserito nel calendario del Trulli n’ Beer: è possibile acquistare i tagliandi per l’evento dedicato alla comicità sul circuito VivaTicket.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della manifestazione su www.trullinbeer.it. Seguiteci anche su Facebook e Instagram cercando Trulli n’ Beer per rimanere sempre aggiornati!

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Tutto pronto al Castello Volante di Corigliano d’Otranto per la terza edizione di “Birre al Castello“, ideata dal Bluebeat Pub di Lecce e organizzata in collaborazione con CoolClub, Sei Festival e Core a Core – Castello Volante. Da giovedì 17 a sabato 19 agosto (dalle 19 – ingresso 5 euro con sacca e bicchiere serigrafato – info 3273024778), il festival propone tre serate con la partecipazione di una ventina di birrifici pugliesi e italiani, oltre cento birre artigianali da assaporare grazie a una sessantina di spine, e un’area food che darà la possibilità di apprezzare hamburger e pulled pork, bombette e polpette, parmigiane e pezzetti, chips e fritture, fino al gelato artigianale e alla frutta fresca. Sulla terrazza sarà disponibile anche la cucina di “Nuvole”, cocktail bar e bistrot del Castello Volante guidato dagli chef Andrea Mazzola e Diletta Bagordo. Vario e interessante il programma di incontri, degustazioni, dj set e live. Giovedì 17 si parte alle 20 con uno spettacolo di magia e giocoleria che farà felici bambine e bambini con Robertino Magic Sciò. Alle 20:30 l’incontro con degustazione di sidri di mele e di pere e un aperitivo da Nuvole. Si parlerà delle origini del sidro e dei suoi produttori con Fabio Manuali di Pour Roma, il birraio Angelo “Jarrett” Ruggiero (coautore con Francesco Antonelli di “Fare la birra in casa – Guida completa per homebrewer del terzo millennio”) e Andrea Lamarina del Bluebeat Pub. Dalle 21 spazio anche alla musica con il concerto del trio Zest e le selezioni di Kika e Dubin, dj e producer del duo salentino Insintesi e organizzatore del Tropical Party Salento, da venticinque anni un promotore della musica a basse frequenze. Già dalle 19 ai banconi disseminati nel Castello saranno presenti i birrifici Bastian Contrario di Parma, Birranova di Triggianello (Bari), Birrificio del Vulture di Rionero (Potenza), Extraomnes di Marnate (Varese), Hilltop di Bassano del Grappa (Vicenza), MC77 di Serrapetrona (Macerata), Officine Birrai di Lecce, Okorei di Napoli. Curata dalla birroteca tarantina Tabir non mancherà poi una selezione di birrifici pugliesi e lucani – Baff di Lecce, Birra del Gargano di Peschici (Foggia), Delta Esse di Andria, Lieviteria di Castellana Grotte (Bari), Milvus di Avigliano (Potenza), Sbam! di Poggiorsini (Bari) e Rebeers di Foggia. Novità di quest’anno, uno stand interamente dedicato alle birre artigianali provenienti dal Belgio, tra grandi classici e interpretazioni moderne di stili più e meno conosciuti. Il Bluebeat Corner infine proporrà una selezione di produttori del cuore. Durante Birre al Castello sarà aperto il percorso espositivo di “Visioni del Sud” con, tra le altre, le mostre “La Candelora a Montevergine” di Alessandro Gattuso, “Queer è Ora” di Alessia Rollo a cura di Transparent, 73100 Gaya e Big Sur e ‘RestartRestanze’ di Maurizio Fiorino.

Venerdì alle 20 il beer sommelier Niccolò Querci presenterà il libro “Bruxelles: la capitale della birra”. Il turismo brassicolo è una vera e propria esperienza culturale, al pari dei più rinomati percorsi enogastronomici. La guida accompagna il lettore alla scoperta dei 18 birrifici cittadini suggerendo percorsi nelle varie zone della capitale del Belgio con una selezione dei migliori luoghi dove bere birra artigianale con cartine e indicazioni su come raggiungerli. A seguire il concerto del cantante, chitarrista e compositore Tobia Lamare che con la sua band presenterà, tra gli altri brani, il nuovo singolo “Candies”, uscito per Lobello Records a circa quattro anni di distanza dal precedente album “Songs for the present time”. In chiusura i dj set di Max Nocco, poliedrico artista da sempre attivo nella scena underground e collezionista instancabile di vinili, e Vivaz, deejay e producer salentino con alle spalle una carriera trentennale. Sabato alle 20 un’inedita visita guidata con degustazione (in collaborazione con l’associazione Sulle Vie della Birra e l’Infopoint del Castello) in compagnia di Aristodemo Pellegrino alla scoperta della storia della fortezza e della produzione della birra. Alle 21 sul terrazzo di Nuvole una cena di tre portate abbinate ad altrettante birre di Extraomnes con Luigi D’Amelio in arte Schigi, anima e cuore dello storico birrificio lombardo. Dalle 20:30, infine, si alterneranno il dj Saimon, il live set di Monoi Poke e, per chiudere ballando, le selezioni di Lonoce.

Il progetto Castello Volante – vincitore del bando per l’adeguamento degli attrattori turistici all’accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia – è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto. Ingresso 5 euro (con possibilità di abbonamenti). Gratuito fino ai 18 anni.