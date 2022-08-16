rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Gargano: Nelle carni del Cantastorie, online il videoclip del brano “Lu Suprastante” L’elogio a Matteo Salvatore, con la partecipazione di Daniele Sepe

17 Agosto 2022
NCdC Cover

Di seguito il comunicato:

Girato interamente sul territorio garganico, il video racconta il duro lavoro che erano costretti a svolgere i contadini, sempre sotto lo sguardo vigile del sorvegliante, curvi dall’alba al tramonto, sotto il sole cocente dei mesi caldi nel periodo della raccolta del grano, senza nemmeno potersi dissetare.

campo NCdC 2Immagini che raccontano la fatica, la sete,  il sudore e lo sfruttamento dei braccianti, offrendo uno spaccato del massacrante lavoro nei campi durante gli anni 50, che purtroppo risulta essere ancora attuale.

Nel brano insistono ritmi africani che accompagnano le note del sax suonato magistralmente dal compositore partenopeo Daniele Sepe, ricreando la sofferta condizione dei lavoratori che attraversando i pericoli del mare, speravano in condizioni di vita dignitose.

Il video rientra nella “Programmazione Puglia Sounds Record 2022”, è prodotto e realizzato da STUDIO UNO di Peppe Totaro ed è visibile al seguente linkhttps://www.youtube.com/watch?v=Ox5P1MPYht0


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260502 103453

È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione