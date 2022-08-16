Di seguito il comunicato:

Girato interamente sul territorio garganico, il video racconta il duro lavoro che erano costretti a svolgere i contadini, sempre sotto lo sguardo vigile del sorvegliante, curvi dall’alba al tramonto, sotto il sole cocente dei mesi caldi nel periodo della raccolta del grano, senza nemmeno potersi dissetare.

Immagini che raccontano la fatica, la sete, il sudore e lo sfruttamento dei braccianti, offrendo uno spaccato del massacrante lavoro nei campi durante gli anni 50, che purtroppo risulta essere ancora attuale.

Nel brano insistono ritmi africani che accompagnano le note del sax suonato magistralmente dal compositore partenopeo Daniele Sepe, ricreando la sofferta condizione dei lavoratori che attraversando i pericoli del mare, speravano in condizioni di vita dignitose.

Il video rientra nella “Programmazione Puglia Sounds Record 2022”, è prodotto e realizzato da STUDIO UNO di Peppe Totaro ed è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Ox5P1MPYht0