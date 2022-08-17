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Conversano: “Italia mundial” Stasera

17 Agosto 2022
Webcard ITALIA MUNDIAL Conversano

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Federico Buffa, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial con la regia di Marco Caronna.

L’appuntamento è per il 17 agosto alle ore 21.00 nel Giardino dei Limoni del Monastero di San Benedetto. L’evento rientra nella prima edizione del Teatro Puglia Festival di Michele Ido, e fa parte del grande contenitore Borgo d’Estate 2022.

Nello spettacolo il giornalista e volto noto di Sky racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.

“Buffa è un formidabile storyteller, un narratore di storie che si diramano per mille rivoli. O meglio, i racconti di Buffa hanno una struttura ad albero: il tronco è il calcio, i rami sono le connessioni che via via prendono corpo attraverso associazioni, link, collegamenti, divagazioni. A differenza di alcuni giornalisti sportivi che in passato amavano esibire il loro sapere di fronte a una platea non particolarmente attrezzata, Buffa sa che cultura è innanzitutto fare bene le cose, coltivare i dettagli (magari con alcuni vecchi LP)”. (Aldo Grasso).

Biglietteria
Posto unico 10 euro
Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 14.30 ai seguenti numeri:
0804094194 / 0804094113 / 0804094115
Info: www.teatropubblicopugliese.it


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