Bari, caldo crescente: ieri bollino verde, oggi giallo e domani arancione Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

17 Agosto 2022
Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0Livello 1 Livello 1Livello 2 Livello 2Livello 3 Livello 3

Citta’ 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello0 Livello1 Livello2
.BOLOGNA Livello0 Livello1 Livello1
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello0
.BRESCIA Livello1 Livello1 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello0 Livello1 Livello2
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello1
.FIRENZE Livello0 Livello1 Livello1
.FROSINONE Livello0 Livello0 Livello1
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello0 Livello1 Livello1
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello2 Livello2 Livello3
.PERUGIA Livello1 Livello1 Livello2
.PESCARA Livello0 Livello0 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello0 Livello1 Livello2
.ROMA Livello0 Livello1 Livello2
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello1 Livello0
.VITERBO Livello0 Livello1 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it.
