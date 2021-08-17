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Puglia: undicimila incendi in due mesi. Foggiano: roghi di vegetazione nella notte. Altamura: pineta a fuoco Statistica diffusa dai vigili del fuoco

17 Agosto 2021
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Di Stefano Inchingolo:

Nelle scorse ore i roghi hanno riguardato varie zone montane in provincia di Foggia. Il monte Cornacchia, ad esempio. E tra Faeto, Celle San Vito e Biccari. Interventi per lo spegnimento anche stamani con gli aerei. Incendi anche a Chieuti, Carpino, Borgo Incoronata.

Ad Altamura è stata distrutta da un incendio una pineta e Rosa Melodia, sindaco, ha apertamente attaccato i piromani.

Nell’immagine, la statistica diffusa dai Vigili del fuoco relativa al periodo fra il 15 giugno e ferragosto. Interventi per incendi di vegetazione: Puglia dietro solo alla Sicilia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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