Di Stefano Inchingolo:



Nelle scorse ore i roghi hanno riguardato varie zone montane in provincia di Foggia. Il monte Cornacchia, ad esempio. E tra Faeto, Celle San Vito e Biccari. Interventi per lo spegnimento anche stamani con gli aerei. Incendi anche a Chieuti, Carpino, Borgo Incoronata.

Ad Altamura è stata distrutta da un incendio una pineta e Rosa Melodia, sindaco, ha apertamente attaccato i piromani.

Nell’immagine, la statistica diffusa dai Vigili del fuoco relativa al periodo fra il 15 giugno e ferragosto. Interventi per incendi di vegetazione: Puglia dietro solo alla Sicilia.