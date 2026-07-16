Il festival ha preso il via ieri.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Stasera accoglieremo le bande e majorettes ospiti da Portogallo, Svezia, Olanda e Italia alle ore 21:00 lungo via San Quirico. A seguire, in piazza Garibaldi, “Pinocchio” con l’Orchestra di fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino e Francesco Pannofino.

Di seguito il programma dei giorni successivi:

SABATO 18 LUGLIO 2026

Ore 20.30 – PIAZZA GARIBALDI

CONCERTONE

Concerto di gala del Festival con le bande e majorettes ospiti

DOMENICA 19 LUGLIO 2026

Ore 20.30

CLOSING CEREMONY + ROCCO PAPALEO SHOW

Street Parade nel Centro Storico con le bande e majorettes ospiti

Rocco Papaleo Show in Piazza Garibaldi

Durante tutto il festival ci saranno anche le installazioni artistiche di Maraviglia di Puglia.