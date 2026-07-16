Il festival ha preso il via ieri.
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Stasera accoglieremo le bande e majorettes ospiti da Portogallo, Svezia, Olanda e Italia alle ore 21:00 lungo via San Quirico. A seguire, in piazza Garibaldi, “Pinocchio” con l’Orchestra di fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino e Francesco Pannofino.
Di seguito il programma dei giorni successivi:
SABATO 18 LUGLIO 2026
Ore 20.30 – PIAZZA GARIBALDI
CONCERTONE
Concerto di gala del Festival con le bande e majorettes ospiti
DOMENICA 19 LUGLIO 2026
Ore 20.30
CLOSING CEREMONY + ROCCO PAPALEO SHOW
Street Parade nel Centro Storico con le bande e majorettes ospiti
Rocco Papaleo Show in Piazza Garibaldi
Durante tutto il festival ci saranno anche le installazioni artistiche di Maraviglia di Puglia.