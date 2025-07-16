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DigithON 2025: ecco le cento startup finaliste ELENCO Svelate ieri

17 Luglio 2025
FinalistiDigithON2025

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

È ufficialmente scattato il countdown per DigithON 2025 che torna a Bisceglie (BT) dall’11 al 13 settembre per celebrare la sua 10 edizione. La cittadina pugliese si prepara a diventare ancora una volta il cuore pulsante dell’innovazione italiana, ospitando centinaia di inventors, innovatori e startup da tutta Italia in una tre giorni intensa tra pitch, sfide, incontri e dibattiti sui temi più caldi del digitale, con un focus speciale sull’Intelligenza Artificiale, protagonista del dibattito globale.

Le 100 startup finaliste sono state svelate ieri al termine del DigithON Training Day il workshop ad alto impatto, organizzato da DigithON in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la realtà del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera. Dopo un’attenta selezione tra ben 320 candidature, i team selezionati saranno chiamati a salire sul palco della maratona per presentare, in 5 minuti, la propria idea di business al Comitato Scientifico, pronto a valutarle con domande serrate e uno sguardo attento al potenziale futuro.

Anche per l’edizione 2025 i progetti proposti si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse – dall’intelligenza artificiale alla blockchain, benessere digitale, ePayment e Fintech, Augmented & Virtual Reality, cultura, food, turismo – e arrivano da tutta Italia: 3 dall’Abruzzo, 1 dalla Basilicata, 1 dalla Calabria, 7 dalla Campania, 15 dall’Emilia-Romagna, 1 dal Friuli Venezia Giulia, 1 dalla Liguria, 11 dal Lazio, 21 dalla Lombardia, 1 dalle Marche, 7 dal Piemonte,16 dalla Puglia, 3 dalla Sardegna, 3 dalla  Sicilia, 6 dalla Toscana, 2 dall’Umbria, 1 Veneto.

L’evento, come sempre, non sarà solo competizione: formazione, networking e divulgazione arricchiranno il programma. Torna Beer&Code, il coding bootcamp, realizzati in collaborazione con i partner della manifestazione e guidati da manager e docenti di primo piano, per sviluppare competenze tecniche e strategiche. Ampio spazio sarà dedicato anche al confronto aperto, con talk, panel e dibattiti che vedranno protagoniste voci autorevoli del mondo imprenditoriale, istituzionale, culturale e musicale, pronte a discutere le sfide della trasformazione digitale e tecnologica in atto.

Ma quella di quest’anno sarà anche un’edizione speciale con l’inaugurazione di un nuovo percorso: nasce infatti la Fondazione DigithON, per espressa decisione dell’associazione dare forma a un progetto ancora più ambizioso. Dopo dieci anni, oltre 2.500 startup coinvolte e più di 200 milioni di euro tra fondi raccolti e investimenti, DigithON evolve e trasforma la maratona in un distretto permanente dell’innovazione, con l’obiettivo di trasformare il Mezzogiorno in un hub strategico per il Sud Europa. La Fondazione sarà punto di incontro tra università, centri di ricerca, grandi aziende e startup, per costruire un modello di crescita sostenibile, con radici solide in Puglia e una visione internazionale. Il portale www.digithon.it continuerà ad essere il fulcro digitale dell’ecosistema, rete di riferimento per imprenditori, investitori e acceleratori.

Inoltre, DigithON rinnova anche la collaborazione con EY, che sarà protagonista di un panel dedicato all’EY AI Barometer: un’analisi approfondita sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei settori chiave dell’economia. Il report offrirà spunti strategici, trend emergenti e scenari futuri, per aiutare aziende e istituzioni a orientarsi in un contesto tecnologico in continua evoluzione.

In palio anche quest’anno, il prestigioso Premio DigithON 2025, che comprende un assegno da 10.000 euro, offerto da Confindustria Bari e BAT, oltre a un pacchetto di premi dal valore complessivo di oltre 50.000 euro, tra borse di studio, grant economici, percorsi di accelerazione e opportunità di promozione, messi a disposizione dalle aziende partner.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Siae, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincons Group, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, AWS, Binp, B4i – Bocconi for Innovation, Invitalia, Mint. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, ESA BIC Brindisi.

In allegato l’elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it

Nome startup Categoria Città Regione
METAZUUM Augmented & Virtual Reality Minturno Lazio
Blaster Foundry Game & Entertainment Aci Catena Sicilia
Antonio Verdiglione Artificial Intelligence Roma Lazio
PinkRoad Salute e Benessere Torino Piemonte
eMomentum Industry 4.0 Milano Lombardia
20Seconds Cross Idea Napoli Campania
includ.ai Artificial Intelligence Benevento Campania
Voyxa Artificial Intelligence Napoli Campania
AFFITTOCHIARO.IT Cross Idea Reggio nell’Emilia Emilia-Romagna
Arvion Artificial Intelligence Sesto Fiorentino Toscana
QGRAIN Artificial Intelligence Milano Lombardia
FYND Turismo Collegno Piemonte
IntraView Salute e Benessere Mola di Bari Puglia
Davide Balbi Food e Agricoltura Cassino Lazio
LIA Artificial Intelligence Bologna Emilia-Romagna
Live Moment Srl Media Milano Lombardia
My Pethub Salute e Benessere Milano Lombardia
QSENSATO Industry 4.0 Bari Puglia
Sbam! Salute e Benessere Prato Toscana
Glowee Salute e Benessere Montesilvano Abruzzo
Adzyou srl Blockchain Milano Lombardia
Leap Cultura e Education Corato Puglia
teticum Artificial Intelligence Firenze Toscana
Tereso SRL società benefit Cultura e Education Desio Lombardia
Nerd Invest Game & Entertainment Genova Liguria
AsktoAI Artificial Intelligence Torre Santa Susanna Puglia
Hindeep S.r.l. Media Milano Lombardia
Steal Drink Food e Agricoltura Pisa Toscana
Financelite Cultura e Education Rimini Emilia-Romagna
GooJobbers Cross Idea Milano Lombardia
iotilize.me Industry 4.0 Roma Lazio
myndo Media Milano Lombardia
Anostra S.R.L. Food e Agricoltura L’Aquila Abruzzo
HALA Fintech & ePayments Roma Lazio
Attivita24 Fintech & ePayments Roma Lazio
Mars Tech Cultura e Education Olbia Sardegna
WeeCamper Turismo Gualdo Tadino Umbria
WildTech Artificial Intelligence Latina Lazio
blendX Artificial Intelligence Roma Lazio
my iNDUSTRIES Srl Robotics Cesena Emilia-Romagna
Quiroom Turismo Bologna Emilia-Romagna
Aurea Hub Fintech & ePayments Milano Lombardia
Virtòó Cultura e Education Pino Torinese Piemonte
International PR Enterprise srl startup innovativa Salute e Benessere Casarano Puglia
JustVR Augmented & Virtual Reality San Giovanni in Marignano Emilia-Romagna
NEWERA Artificial Intelligence Milano Lombardia
Nexora Artificial Intelligence Roma Lazio
IOOK Salute e Benessere Milano Lombardia
Nicola Abbasciano Artificial Intelligence Modena Emilia-Romagna
ZeroHR Artificial Intelligence Ceccano Lazio
Pharmasave Internet of Things Torino Piemonte
Well You – Lavora meglio, vivi meglio Salute e Benessere Casalnuovo di Napoli Campania
ARBoard Augmented & Virtual Reality Torino Piemonte
Sportee Salute e Benessere Salerno Campania
KaiMed Artificial Intelligence Luino Lombardia
BullVerge Artificial Intelligence Ginosa Puglia
kidLabs Cultura e Education Catania Sicilia
Chiaro Cross Idea Castel di Sangro Abruzzo
Certy Artificial Intelligence Cagliari Sardegna
Seripet Salute e Benessere Toano Emilia-Romagna
TRUCKSCANNER eCommerce & Logistics Reggio nell’Emilia Emilia-Romagna
Swappy Artificial Intelligence Roma Lazio
Moregana Augmented & Virtual Reality Santeramo in Colle Puglia
Bikeespresso Turismo Molinella Emilia-Romagna
VREXX Augmented & Virtual Reality Milano Lombardia
Snelix Food e Agricoltura Bari Puglia
NewRYTM Salute e Benessere San Michele Salentino Puglia
FASt Medical Devices Salute e Benessere Perugia Umbria
CarBuddy.it eCommerce & Logistics Milano Lombardia
Alpha Impulsion Cross Idea Torino Piemonte
WholeTech Artificial Intelligence Castel San Giorgio Campania
Dataclean Cross Idea Bari Puglia
GestAI Salute e Benessere Bomporto Emilia-Romagna
WA SMART BUSINESS eCommerce & Logistics Benevento Campania
Shelfytoon Game & Entertainment Bisceglie Puglia
LexSA Artificial Intelligence Milano Lombardia
Ensafe Srl Internet of Things Lomazzo Lombardia
R-Evolution Internet of Things Scandiano Emilia-Romagna
Ibiqo Media Reggio di Calabria Calabria
MemorAIz Artificial Intelligence Bologna Emilia-Romagna
HashSeal Blockchain Milano Lombardia
Railize Augmented & Virtual Reality Empoli Toscana
EcoVia Cross Idea Trani Puglia
IZZ2IZZ SRL Blockchain Bari Puglia
IpaziaSpace Cross Idea Arzignano Veneto
Rogo Technologies Srl Industry 4.0 Roè Volciano Lombardia
App Spotted Cross Idea Azzano Decimo Friuli-Venezia Giulia
e-BACCO Food e Agricoltura Cecina Toscana
Twin AI Artificial Intelligence Corsano Puglia
V-Choux Cultura e Education Parma Emilia-Romagna
pluma Artificial Intelligence Altamura Puglia
sustamate Cross Idea Milano Lombardia
Promis Music Musica Fermo Marche
MOOVET Salute e Benessere Lodi Lombardia
Ingenium – iMENSA Salute e Benessere Casamassima Puglia
play2match Salute e Benessere Bologna Emilia-Romagna
Myconic Food e Agricoltura Torino Piemonte
Agorà Hub Cultura e Education Palermo Sicilia
Vanto Collaborative Robotic Systems Robotics Pescopagano Basilicata
Stefano De la Torre Fintech & ePayments Cagliari Sardegna

 


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