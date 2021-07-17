Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità dalle 14 odierne per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi

cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile.

Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema a sinistra, fonte protezione civile della Puglia.

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Di seguito il comunicato:



“È caduta giusto un po’ di pioggia, la aspettavamo da mesi, per il resto le condizioni meteo sono in miglioramento e, comunque, non hanno creato problemi. I nostri consorziati stanno accogliendo i turisti in arrivo, già da domani è previsto il ritorno di giornate soleggiate su tutto il Gargano”. E’ Bruno Zangardi, presidente del Consorzio di Operatori Turistici ‘Gargano Ok’, a rassicurare riguardo alle condizioni meteo e alla situazione nell’area garganica. “Chi si mette in viaggio in queste ore e domenica 18 luglio per raggiungere la Puglia può farlo in tutta tranquillità. In provincia di Foggia, in particolare, sulla maggior parte del territorio, compreso il Gargano, cielo coperto e pioggia lasceranno spazio al sole già dalle prossime ore”.















