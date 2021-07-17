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Puglia, maltempo: allerta, codice arancione dal foggiano alla valle d’Itria fino a notte Protezione civile, previsioni meteo. Gargano: stamattina disagi ed allagamenti. Operatori turistici garganici: si può raggiungere la Puglia in tutta tranquillità

17 Luglio 2021
Screenshot 20210717 141103

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità dalle 14 odierne per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi
cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile.

Screenshot 20210717 141653Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema a sinistra, fonte protezione civile della Puglia.

—–

Di seguito il comunicato:

“È caduta giusto un po’ di pioggia, la aspettavamo da mesi, per il resto le condizioni meteo sono in miglioramento e, comunque, non hanno creato problemi. I nostri consorziati stanno accogliendo i turisti in arrivo, già da domani è previsto il ritorno di giornate soleggiate su tutto il Gargano”. E’ Bruno Zangardi, presidente del Consorzio di Operatori Turistici ‘Gargano Ok’, a rassicurare riguardo alle condizioni meteo e alla situazione nell’area garganica. “Chi si mette in viaggio in queste ore e domenica 18 luglio per raggiungere la Puglia può farlo in tutta tranquillità. In provincia di Foggia, in particolare, sulla maggior parte del territorio, compreso il Gargano, cielo coperto e pioggia lasceranno spazio al sole già dalle prossime ore”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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