Di seguito un comunicato diffuso dal Rotary club Lucera:

Si è svolta venerdì sera, la cerimonia ufficiale del passaggio del martelletto del Rotary Club Lucera, tradizionale momento di transizione e rinnovamento all’interno del trentennale sodalizio. Dopo un anno di intensa attività e di impegno nel segno del servizio, l’arch. Giovanni Pepe ha passato il testimone al nuovo presidente per l’anno rotariano 2025-2026, al prof. Michele Schiavitto.

Durante il suo intervento, Giovanni Pepe ha ringraziato i soci per il sostegno ricevuto e ha ripercorso le tappe più significative del suo mandato, mentre nel suo discorso di insediamento, Michele Schiavitto ha espresso emozione e determinazione: “Assumere la presidenza del Rotary Club Lucera è per me un onore e una grande responsabilità. Il mio impegno sarà quello di proseguire nel solco tracciato, rafforzando il legame con il territorio, promuovendo progetti di valore sociale e culturale. Il motto del nuovo anno rotariano, ‘Uniti per Fare del Bene’, ci ricorda che insieme possiamo davvero fare la differenza.”

La serata, ricca di emozione e partecipazione, ha visto la presenza di autorità rotariane, rappresentanti delle istituzioni locali, civili, militari e religiose, oltre che membri della comunità civile, a testimonianza del ruolo sempre più centrale del Rotary Club Lucera nel tessuto sociale della città.

Il nuovo direttivo sarà così composto: il dr. Davide Calabria -Vicepresidente, l’avv. Gianluca Corvelli – Segretario, la Direttrice di banca Paola Benincaso – Tesoriere, l’ing. Gianna Avitabile Prefetto, il notaio Orfina Scrocco, l’avv. Vincenzo Scarano, Filippo Carnevale, il dr. Pio Affatato, il dr. Luigi Fantetti e il dr. Costantino Pellegrino, saranno i consiglieri. Presidente eletto 2026-2027 la dr.ssa Lora Cristallo. L’ Assistente del Governatore, ing. Antonio Bellisario Braia, del Distretto 2120 Puglie e Basilicata, sarà l’ing. Michele Piacquadio, mentre una grande soddisfazione per quest’anno sarà la presidenza internazionale, assunta per la terza volta in più di 100 anni di storia del Rotary International da un italiano, il dr. Francesco Arezzo, siciliano.