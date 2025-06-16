Di seguito il comunicato:

Castrignano dei Greci, con il Presidio diffuso Nati per Leggere Bium-bò, si prepara ad accogliere Cucù – Libri della meraviglia, un progetto promosso dall’Associazione Cartastraccia con il sostegno del Centro per il libro e la lettura (Cepell) nell’ambito del bando “Leggimi 0-6”, in collaborazione con Biblioteche di Roma e Goethe-Institut Rom, Muta Impresa Sociale e con numerose realtà culturali, educative e sanitarie del Lazio e della Puglia, tra cui 34° Fuso e Magma Aps per la Puglia insieme al Polo Biblio-museale di Lecce.

Dal 23 al 25 giugno il paese sarà teatro di un programma ricco e articolato, che metterà al centro il valore della lettura nella fascia 0-3 anni come occasione di meraviglia, cura e relazione. Le giornate prenderanno il via lunedì 23 giugno, nel pomeriggio, con un tavolo di esplorazione pensato per accogliere bibliotecarie, lettrici volontarie, operatori e operatrici culturali, educatrici e genitori. Sarà un momento informale ma intenso, volto a confrontarsi sulle pratiche legate alla lettura per la prima infanzia e a scoprire da vicino la Scatola di Cucù, uno degli strumenti simbolici del progetto, pensata come contenitore di libri e stupore, ispirata proprio al gesto del “cucù” che diverte e sorprende.

Il percorso continuerà martedì 24 giugno, quando nel pomeriggio si terrà un tavolo di monitoraggio creativo, facilitato da 34° Fuso, durante il quale si raccoglieranno esperienze, suggestioni e riflessioni emerse nei giorni precedenti, per contribuire alla costruzione di una comunità educante sempre più consapevole e partecipata. A seguire, a partire dalle 18.00, spazio alle letture per famiglie con bambine e bambini da 0 a 3 anni, un’esperienza aperta, gratuita e rivolta a tutte le persone interessate, pensata per restituire alla lettura ad alta voce il suo ruolo di pratica affettiva e quotidiana. La giornata si concluderà con la presentazione pubblica del progetto, durante la quale interverranno alcune delle figure chiave del percorso, provenienti dal mondo dell’associazionismo, del sistema bibliotecario e delle politiche per l’infanzia.

Infine, mercoledì 25 giugno si terrà l’incontro “Leggimi prima”, rivolto al personale sociosanitario dei consultori familiari e degli studi pediatrici. Curato da Cartastraccia, questo momento formativo sarà dedicato alla condivisione dell’importanza della lettura fin dall’epoca gestazionale e nei primi mesi di vita. L’obiettivo è fornire strumenti e consapevolezza agli operatori e alle operatrici che quotidianamente accompagnano le famiglie, promuovendo la lettura come gesto semplice ma potentissimo di relazione, contatto e prevenzione. La pratica della lettura ad alta voce, come confermato anche da autorevoli studi dell’American Academy of Pediatrics e dell’Istituto Superiore di Sanità, è infatti riconosciuta come uno dei determinanti fondamentali della salute nella prima infanzia.

Con Cucù, Muta Impresa Sociale rinnova il proprio impegno a favore delle politiche educative e culturali nei piccoli comuni, favorendo la costruzione di reti, la diffusione di buone pratiche e la creazione di contesti accoglienti in cui i libri siano uno strumento vivo di relazione, ascolto e bellezza. Partendo da Castrignano de’ Greci e toccando poi gli altri paesi limitrofi, la Grecìa Salentina diventa così un nodo attivo di un progetto nazionale che coniuga professionalità, tenerezza e visione, al servizio delle nuove generazioni e di chi le accompagna nella crescita.

Per partecipare ai tavoli è necessario compilare il modulo online:

LINK: https://forms.gle/54W3woeSarWPHxAM6

LETTURE: https://forms.gle/bNX3QAABHTKWhKz7A