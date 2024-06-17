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Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia, caldo: Bari in codice verde oggi e domani, giallo mercoledì Italia, meteo: ondate di calore, varie città campione in allerta arancione

17 Giugno 2024
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Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute da cui è anche tratta l’immagine di home page:

Citta’ 17/06/2024 18/06/2024 19/06/2024
.ANCONA Livello0 Livello1 Livello2
.BARI Livello0 Livello0 Livello1
.BOLOGNA Livello0 Livello1 Livello2
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.CAGLIARI Livello0 Livello1 Livello1
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.CATANIA Livello0 Livello0 Livello1
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.RIETI Livello0 Livello1 Livello2
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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