Da oggi è in funzione l’autovelox installato dal Comune di Massafra nel tratto di competenza della strada statale 100 (foto diffusa dal Comune di Massafra). Un dispositivo di sicurezza per contribuire a limitare i rischi di una strada rischiosissima.

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Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, verso Bari.

Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata verso Bari e chiusa anche l’area di servizio “Le Saline ovest”, nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, seguire le indicazioni per Bari, sulla SS673 Tangenziale est di Foggia e sulla SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS673 e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia, saranno dottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola e Taranto nord, verso Taranto. Contestualmente, sarà chiusa l’area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, proseguire sulla SP23, verso la SS7 Appia e sulla A7 Appia, sulla SS100 verso Taranto, fino a raggiungere la SS7 Appia; -nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A7 Appia e Mottola Castellaneta, verso Bari. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 e chiusa anche l’area di parcheggio “La Pineta est”. In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS100 verso Bari fino allo svincolo di San Basilio, immettersi poi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio ed entrare in A14 attraverso la stazione di Mottola Castellaneta.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 giugno, sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Cerignola est; -dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 giugno, sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo, di Cerignola est, o di Foggia Zona Industriale (quest’ultima altamente automatizzata); -sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline ovest”, situata nel tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est, verso Bari.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 18 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 19 GIUGNO -sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta, verso Pescara. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica, in direzione di Foggia, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta. NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 19 E GIOVEDI’ 20 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-6:00 -sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata all’interno del tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP238, verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.

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Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio situate nel suddetto tratto, “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città proseguire su viale di Ponente e seguire le indicazioni “A16 Napoli- Bari”, immettersi sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.

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Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica del viadotto dei Corvi, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Canosa/A14 delle stazione di Grottaminarda, Vallata e Lacedonia. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, per le lunghe percorrenze, verso la Puglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla SS90, verso Foggia, fino a Bovino e poi sulla SR1 e rientrare sulla A16 alla stazione di Candela, per proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto; per il traffico locale, diretto a Vallata e Lacedonia e zone limitrofe, si potrà percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita; per la chiusura dell’entrata, verso Canosa/A14 di Grottaminarda, Vallata e Lacedonia: Candela.

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Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Napoli: Grottaminarda; in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Cerignola ovest.

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