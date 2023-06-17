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Tango in piazza per beneficenza a Martina Franca Novanta coppie iscritte alla manifestazione

17 Giugno 2023
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Milonga in piazza XX Settembre a Martina Franca stasera. La manifestazione di tango ha richiamato 90 coppie da varie parti della Puglia in valle d’Itria nella sera dell’ultimo sabato di primavera. Manifestazione benefica a favore della fondazione Torricella per la prevenzione oncologica.

Madia tj ha curato la selezione dei brani, special guest Gabriella Todisco e Michele Lobefaro.

Prossimo appuntamento con la milonga, organizzato da Daniela Impedovo ed Alessandro Sauli, la sera del 9 agosto nel chiostro di San Domenico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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