Milonga in piazza XX Settembre a Martina Franca stasera. La manifestazione di tango ha richiamato 90 coppie da varie parti della Puglia in valle d’Itria nella sera dell’ultimo sabato di primavera. Manifestazione benefica a favore della fondazione Torricella per la prevenzione oncologica.
Madia tj ha curato la selezione dei brani, special guest Gabriella Todisco e Michele Lobefaro.
Prossimo appuntamento con la milonga, organizzato da Daniela Impedovo ed Alessandro Sauli, la sera del 9 agosto nel chiostro di San Domenico.