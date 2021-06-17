Di Francesco Santoro:



Dati epidemiologici in costante miglioramento in Puglia. Diminuisce ancora il numero degli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 286) e la variazione dei nuovi contagi cala di 5,3 punti percentuali. Buone notizie anche dagli ospedali: l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica scende dal 10 al 7 per cento, mentre nelle terapie intensive si ferma al 4 per cento (era al 16 per cento tre settimane fa). È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia, da cui continuano ad arrivare segnali poco confortanti solo in relazione all’attività di screening. Vengono testate in media 46 persone al giorno per 100mila abitanti: numero in continua decrescita che colloca la Puglia all’ultimo posto in Italia. «Da tredici settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi settimanali –afferma il presidente dell’organismo indipendente Nino Cartabellotta–. Se la costante riduzione del rapporto positivi/casi testati attesta una ridotta circolazione del virus, la progressiva diminuzione dell’attività di testing sottostima il numero dei nuovi casi e documenta la mancata ripresa del tracciamento dei contatti, fondamentale in questa fase della pandemia».

Quanto alla campagna vaccinale, i dati aggiornati al 16 giugno confermano l’ottima capacità di somministrazione dei mesi scorsi. Secondo Gimbe la percentuale della popolazione pugliese che ha completato l’intero ciclo è del 26,3 per cento (circa tre punti in più rispetto al precedente rilevamento); l’87,6 per cento degli ultraottantenni ha ricevuto sia la prima che la seconda dose di siero anti-Covid e l’8,6 per cento una. Per le persone d’età compresa tra 70 e 79 anni, invece, le percentuali sono del 49,7 per cento con due dosi e del 42,1 per cento con una. Mentre per la fascia 60-69 anni, le percentuali sono del 39,2 per cento con due e del 47,3 per cento con una dose: in entrambi i casi la performance è da primato nel Paese.