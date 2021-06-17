Più di cinquanta militari, supportati altresì dai reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri (Nucleo Elicotteri) eseguono, nella provincia di Foggia e Campobasso, diverse misure cautelari personali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei confronti di alcuni soggetti sottoponendo ad amministrazione controllata dei beni mobili e immobili delle aziende agricole ad essi riconducibili.

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