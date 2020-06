Di Francesco Santoro:

Sono 530 i deceduti: l’1,6 per cento su base nazionale. È quanto emerge dall’ultimo report redatto dell’Istituto superiore di sanità, in cui salta all’occhio che la Puglia è la nona regione italiana per numero di decessi provocati dal Covid-19. È l’analisi più dettagliata riguardante il nostro Paese: l’Iss ha esaminato un campione di 32.938 persone decedute risultate positive all’infezione (i dati più recenti della Protezione civile parlano di 34.405 vittime, 535 delle quali sono pugliesi).

La Puglia è preceduta dalla Lombardia, che con 16.349 morti (il 49,6 per cento) è di gran lunga il territorio più flagellato dal nuovo virus, dall’Emilia-Romagna (13 per cento) e da Piemonte (8,6 per cento), Veneto (6 per cento), Liguria (4,7 per cento) Toscana (3,3 per cento), Marche (2.9 per cento) e Lazio (2,3 per cento). Mentre il Trentino (1,4 per cento), l’Abruzzo (1,4 per cento) e la Campania (1,1 per cento) hanno numeri inferiori.