Di seguito il comunicato:

Cesare Antifora: Un viaggio affascinante tra storia, mito e identità territoriale. Si è svolto ad Andria l’atteso incontro culturale incentrato sulla figura dello “Stupor Mundi”, una Lectio Magistralis magistralmente condotta dal Prof. Marcello Pacifico, stimato storico e saggista. L’evento, fortemente voluto e organizzato dalla sezione Fidapa BPW Italy di Andria, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, richiamando l’attenzione del mondo scolastico, istituzionale e associativo del territorio.

Al centro della serata, la complessa e poliedrica personalità di Federico II di Svevia, un sovrano che ha legato indissolubilmente il suo nome alla terra di Puglia e alla città di Andria. Il relatore ha saputo catturare l’uditorio decodificando l’eredità politica, culturale e legislativa dell’imperatore, spogliandola dalle incrostazioni del mito per restituirne la vibrante attualità di visionario e innovatore.

Un parterre istituzionale e il legame con il mondo della scuola

L’iniziativa ha visto una massiccia e qualificata presenza delle massime autorità del mondo dell’istruzione e dei rappresentanti dei lavoratori della scuola. Tra i presenti spiccavano numerosi dirigenti scolastici e docenti del territorio, a testimonianza di come la figura di Federico II continui a essere un fulcro imprescindibile per la formazione didattica e culturale delle giovani generazioni.

Il valore istituzionale dell’incontro è stato suggellato dalla prestigiosa presenza del Provveditore agli Studi della BAT, Dott. Pignotti, il quale ha testimoniato la vicinanza dell’amministrazione scolastica a eventi di tale spessore, fondamentali per il radicamento della memoria storica negli istituti del territorio.

Di particolare rilievo è stato inoltre il contributo del Prof. Cesare Antifora (Antifota), Segretario e Coordinatore ANIEF per la provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) e Vicepresidente Regionale. La sua partecipazione ha inteso sottolineare il profondo legame tra la valorizzazione delle radici storiche locali, il ruolo centrale della scuola e la crescita professionale del corpo docente, asse portante della trasmissione del sapere.

Cultura, territorio e rievocazione

L’evento non è stato soltanto un momento di altissimo approfondimento accademico, ma una vera e propria immersione nell’atmosfera medievale. Ad arricchire la serata, infatti, è stata la suggestiva cornice caratterizzata da rievocatori in abiti storici, completi di armature, elmi, scudi crociati e iconografie sacre. Una scelta scenografica che ha visivamente unito il rigore della ricerca storica alla suggestione del racconto, celebrando le radici profonde di una comunità che custodisce nel proprio DNA le tracce del passaggio svevo.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici della Fidapa di Andria, che con questa iniziativa confermano il proprio ruolo attivo nella promozione culturale del territorio, dimostrando una spiccata capacità di fare rete con le istituzioni scolastiche, i vertici del Provveditorato e le sigle sindacali per offrire alla cittadinanza momenti di riflessione di assoluto spessore. L’eco della grandezza federiciana, grazie alle parole dei relatori, continua a risuonare forte, ricordando ad Andria il suo glorioso passato e la responsabilità di valorizzarlo per il futuro.