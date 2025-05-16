Di seguito il comunicato:

Nasce a Foggia la Biblioteca della Memoria, intitolata ad Alfonso Ciampolillo, sindacalista e

segretario generale del sindacato pensionati della Cgil, scomparso prematuramente un anno fa.

Ubicata presso la Camera del Lavoro della Cgil di Foggia, riconosciuta quale luogo della memoria

dalla Regione Puglia, la biblioteca raccoglie al momento circa un migliaio di volumi, ma anche

manoscritti, documenti d’archivio ed audiovisivi, particolarmente rappresentativi della storia del

movimento operaio, bracciantile e sindacale della Capitanata.

L’iniziativa costituisce il punto d’approdo di un lungo percorso di ricerca e di raccolta condiviso da

Spi Cgil, Cgil, Auser, Anpi e Fondazione Foa, prima con il progetto Memoria Ritrovata, sostenuto dal

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, quindi con il progetto Memoria Coesione Futuro, finanziato

dall’assessorato regionale al welfare nell’ambito del programma Pugliacapitalesociale 3.0.

Com’è stato detto nel corso della cerimonia inaugurale, la Biblioteca della Memoria è un modello

significativo di «comunità di patrimonio». Alla sua costituzione hanno contribuito la Cgil di Foggia,

la cui biblioteca storica, opportunamente riordinata, ha rappresentato il nucleo di base della nuova

struttura, l’Auser di Foggia ma anche tanti privati cittadini che hanno inteso donare volumi e

documenti.

La Biblioteca è la parte «analogica» dell’Archivio della Memoria Ritrovata fondato da Spi Cgil Foggia,

quando a guidare il sindacato di categoria dei pensionati c’era Alfonso Ciampolillo, per cui

l’intitolazione ha costituito un doveroso riconoscimento al suo impegno ed alla sua sensibilità in

materia di memoria.

A tagliare il nastro inaugurale sono stati Eva Santoro, segretaria dello Spi Cgil Puglia, la moglie di

Ciampolillo, Pina, e le sue figlie Anna Maria e Luana. Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli

altri, il segretario della Cgil di Foggia, Angelo Ricucci, il segretario generale Spi Cgil Foggia, Carlo

D’Andrea, con i segretari provinciali Tina Pizzolo e Mario La Vecchia, i segretari delle Leghe Spi della

provincia di Foggia, il presidente di Auser Territoriale Foggia, Geppe Inserra, il presidente di Auser

Volontariato Foggia, Angelo Colangione, e il presidente dell’Anpi provinciale, Michele Galante