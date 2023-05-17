Un morto accertato, ha detto il sindaco di Forlì. Secondo un’agenzia di stampa c’è un altro uomo morto a Cesena, dispersa la moglie. Mille sfollati, dice il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci. La situazione in Emilia-Romagna è stata drammatica anche nella notte per l’alluvione e c’è allerta rossa anche oggi. Arancione nelle Marche, gialla in nove regioni. Gravi difficoltà per il trasporto, ferroviario in particolare. Ci sono anche varie cancellazioni di treni e, riguardando la linea adriatica, riguardano direttamente anche la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.