Dopo il decreto per la regolarizzazione degli “invisibili” la politica di Ceglie Messapica annuncia un obiettivo che dà anche la misura della crisi e delle disparità sociali. Tweet di Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole:

La prossima legge per cui varrà la pena emozionarsi? Il diritto del cibo in Costituzione. Perché in Italia ci sono tante persone che non possono permettersi il cibo e di questo si deve far carico lo Stato