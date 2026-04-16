Di seguito il comunicato:

L’Associazione SUD4PANCREAS ODV-ETS si presenta ufficialmente alla cittadinanza con il suo primo evento pubblico, in programma domenica 19 aprile, a partire dalle ore 10.00, in Piazza XX Settembre a Martina Franca.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, sensibilizzazione e prevenzione nell’ambito delle patologie pancreatiche, con particolare attenzione alla diagnosi precoce dei tumori del pancreas, tema oggi di fondamentale rilevanza sanitaria e sociale.

La mattinata si svolgerà alla presenza delle Autorità Locali e vedrà anche la partecipazione dell’Assessore alla Salute della Regione Puglia, dott. Donato Pentassuglia, a testimonianza dell’importanza istituzionale dell’evento e del valore di una rete sempre più forte tra volontariato, sanità, territorio e cittadini.

Nel corso della manifestazione verranno distribuite brochure informative dedicate a temi di grande interesse per la popolazione, tra cui:

importanza della diagnosi precoce dei tumori pancreatici;

dei tumori pancreatici; ruolo dei corretti stili di vita nella prevenzione;

nella prevenzione; chi può aderire ai percorsi di screening dei tumori pancreatici ;

; quando diabete, sovrappeso e altre condizioni cliniche possono rappresentare campanelli d’allarme;

e altre condizioni cliniche possono rappresentare campanelli d’allarme; valore della genetica e della valutazione del rischio familiare.

L’evento prevederà inoltre un momento centrale di approfondimento con un mini-dibattito di circa 15-20 minuti, introdotto dai saluti delle autorità, durante il quale saranno illustrati la missione dell’Associazione SUD4PANCREAS, le sue finalità e l’importanza di costruire una cultura della prevenzione e della consapevolezza su una patologia spesso silenziosa, ma altamente aggressiva.

Accanto all’attività divulgativa, saranno proposti brevi test di valutazione preliminare, al termine dei quali sarà possibile accedere a visite mediche, consulenze genetiche ed ecografie, nell’ambito di un percorso orientato a favorire l’individuazione di eventuali condizioni di rischio e a promuovere una corretta presa in carico informativa e clinica.

“Con questa prima iniziativa pubblica – dichiara la segretaria di SUD4PANCREAS Maria Concetta Palazzo ,– desideriamo incontrare direttamente la popolazione, parlare in modo chiaro e concreto di prevenzione, promuovere la cultura della diagnosi precoce e ribadire che informare significa offrire una reale opportunità di tutela della salute. SUD4PANCREAS nasce per esserci, per fare rete e per portare un messaggio di vicinanza, competenza e speranza”.

L’evento del 19 aprile rappresenta, dunque, non solo la presentazione ufficiale dell’Associazione SUD4PANCREAS, ma anche un primo passo concreto verso una presenza attiva sul territorio, al fianco dei cittadini, delle famiglie e di tutti coloro che desiderano conoscere meglio i fattori di rischio, i segnali di allarme e le opportunità oggi disponibili in tema di prevenzione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.