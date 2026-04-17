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Laboratorio delle imprenditorialità: seconda edizione, per i piccoli Comuni Ali Puglia

17 Aprile 2026
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Di seguito il comunicato:

È aperta la seconda edizione del Laboratorio delle Imprenditorialità, un percorso di alta formazione gratuito dedicato all’avvio e alla gestione d’impresa, con un focus particolare su iniziative di valorizzazione sociale nei territori. Il progetto è rivolto ai Comuni con meno di 5.000 abitanti e rappresenta un’importante occasione di crescita e sviluppo per le comunità locali.

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato un ampio coinvolgimento e ha dato vita a esperienze progettuali significative, l’iniziativa torna con l’obiettivo di sostenere nuove idee imprenditoriali capaci di generare impatto sociale e valorizzare le risorse dei territori.

Un elemento distintivo del Laboratorio è l’apertura delle candidature a tutti i cittadini: il form può essere infatti compilato da chiunque abbia un’idea progettuale per la propria comunità, senza necessità di essere parte dell’amministrazione comunale. Questo approccio mira a stimolare la partecipazione attiva e a favorire la nascita di progetti condivisi.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 24 aprile 2026.

Le amministrazioni comunali sono invitate a promuovere l’iniziativa presso cittadini, associazioni e realtà locali, contribuendo a diffondere questa opportunità di formazione e sviluppo.

Per maggiori informazioni e per accedere al form di candidatura:

Torna la II edizione del “Laboratorio delle imprenditorialità”: alta formazione gratuita per far nascere imprese innovative nei piccoli Comuni

Dichiarazione della Direttrice ALI Puglia, Maria Marangi
“Il Laboratorio delle Imprenditorialità rappresenta un’occasione concreta per attivare energie nuove nei nostri territori, soprattutto nei piccoli Comuni che spesso custodiscono grandi potenzialità. Partecipare a questa iniziativa significa investire sulle idee, sulle competenze e sul futuro delle comunità locali. Invitiamo cittadini e amministrazioni a cogliere questa opportunità, contribuendo insieme a costruire percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo.”

Per ulteriori informazioni è possibile contattare ALI Puglia.

 


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