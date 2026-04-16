Di seguito il comunicato:

Torna in tutta Italia il Green Energy Day, la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori.

La terza edizione è prevista per venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. Nei due giorni sarà possibile visitare impianti a fonti rinnovabili e aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica. Cittadini, famiglie e studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie già oggi centrali per la decarbonizzazione, la sicurezza energetica e la competitività del Paese.

Scopri gli impianti visitabili su: https://www.greenenergyday.it/

L’estensione a due giornate punta ad ampliare la partecipazione e a coinvolgere in modo più diretto anche le giovani generazioni, con tutta una serie d’iniziative dedicate alle scuole.

Il Green Energy Day nasce da un’idea semplice: per decidere sulle rinnovabili bisogna prima conoscerle. Vedere gli impianti, comprenderne il funzionamento e valutarne l’integrazione nei territori aiuta infatti a formare opinioni fondate su dati ed esperienza diretta e non su percezioni astratte o una comunicazione spesso ostile al loro sviluppo.

Le fonti rinnovabili non rappresentano solo una risposta alla crisi climatica ma sono anche una leva economica e strategica: riducono la dipendenza dalle fonti fossili, rafforzano la sicurezza energetica e rendono il Paese meno esposto alle tensioni internazionali e alla volatilità dei mercati.

In questo quadro, l’Italia ha un potenziale rilevante che potrebbe essere sfruttato molto meglio per fare della transizione energetica un’opportunità concreta d’innovazione, sviluppo e occupazione, soprattutto nei territori con maggiori risorse e margini di crescita.

Servono politiche stabili, procedure autorizzative più rapide e un confronto serio tra istituzioni, imprese, comunità locali, ma serve anche più conoscenza. Informazione, trasparenza e partecipazione sono le condizioni essenziali per superare diffidenze e costruire scelte condivise.

«Il Green Energy Day nasce da un principio molto semplice: sulle rinnovabili si può decidere bene solo se le si conosce davvero. – afferma Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE. – Aprire gli impianti a cittadini, studenti e territori significa offrire strumenti concreti per capirne benefici e opportunità e poter valutare correttamente gli impatti reali della transizione energetica. Oggi più che mai l’Italia ha bisogno di accelerare su efficienza energetica e rinnovabili; accelerazione che si può avere solo creando consenso verso un modello energetico sostenibile, sicuro e conveniente. Abbiamo scelto di fare la conferenza stampa presso ADR perché si tratta di un esempio concreto di come si possano decarbonizzare anche infrastrutture complesse come un grande scalo aeroportuale».

Per chi non riuscisse a visitare un impianto dal vivo, venerdì 17 aprile, dalle 10:00 alle 13:00, sarà possibile seguire in live streaming su YouTube i collegamenti previsti da diversi impianti che hanno aderito al Green Energy Day.

Link per la diretta: https://youtube.com/live/Jg8owutP5Lw?feature=share

L’elenco degli impianti visitabili

CER GAGLIANO ATERNO Comunità energetiche ABRUZZO

Comunità energetiche ABRUZZO SUNCITY Fotovoltaico a terra per CER ABRUZZO

Fotovoltaico a terra per CER ABRUZZO WATER LIFE S.R.L Fotovoltaico a tetto BASILICATA

Fotovoltaico a tetto BASILICATA CENTRALE IDROELETTRICA SAN GIULIANO Idroelettrico BASILICATA

Idroelettrico BASILICATA EDPR – Impianto agrivoltaico Monti di Eboli Agrofotovoltaico CAMPANIA

Agrofotovoltaico CAMPANIA LEITWIND Eolico CAMPANIA

Eolico CAMPANIA ERG – Impianto eolico “Lacedonia” Eolico CAMPANIA

Eolico CAMPANIA EF Solare Italia S.p.A. Fotovoltaico a terra CAMPANIA

Fotovoltaico a terra CAMPANIA ECO ENERGIA SRL Agrofotovoltaico EMILIA

Agrofotovoltaico EMILIA ECO ENERGIA SR L Fotovoltaico a terra EMILIA

L Fotovoltaico a terra EMILIA SOCIETA’ AGRICOLA MONTORSI – Antica Latteria Ducale Fotovoltaico a tetto EMILIA

– Antica Latteria Ducale Fotovoltaico a tetto EMILIA BRYO Fotovoltaico galleggiante EMILIA

Fotovoltaico galleggiante EMILIA BIONET S.R.L . – NET S.P.A. Biomassa FRIULI

. Biomassa FRIULI ADR Efficienza energetica LAZIO

Efficienza energetica LAZIO ENERGRED srl Fotovoltaico a terra LAZIO

Fotovoltaico a terra LAZIO ENEL SOLARE TERRACINA Fotovoltaico a terra LAZIO

Fotovoltaico a terra LAZIO ENEL SOLARE TARQUINIA Fotovoltaico a terra LAZIO

Fotovoltaico a terra LAZIO PARCO REGIONALE MARTURANUM Fotovoltaico a tetto LAZIO

Fotovoltaico a tetto LAZIO FERA PARCO EOLICO “VENTO DI ZERI” Eolico LIGURIA

Eolico LIGURIA FERA Parco Eolico “Cinque Stelle” Eolico LIGURIA

Eolico LIGURIA GRUPPO CAP Biogas LOMBARDIA

Biogas LOMBARDIA CER VIZZOLESE Comunità energetiche LOMBARDIA

Comunità energetiche LOMBARDIA COMUNITA’ SOLARE LODI Comunità energetiche LOMBARDIA

Comunità energetiche LOMBARDIA Impianto comunitario presso Il PELLICANO Fotovoltaico a terra LOMBARDIA

Fotovoltaico a terra LOMBARDIA EVA SOLARE Fotovoltaico a terra LOMBARDIA

Fotovoltaico a terra LOMBARDIA HEIWIT S.p.A. Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA

Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA SISTEMI FOTOVOLTAICI SRL Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA

Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA ENERGTRADE Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA

Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA ENERGTRADE Idroelettrico LOMBARDIA

Idroelettrico LOMBARDIA VIRIDIS ENERGIA S.p.A. (PU) Fotovoltaico a terra MARCHE

Fotovoltaico a terra MARCHE VERNATE BIOMASSA LEGNOSA Biomassa PIEMONTE

Biomassa PIEMONTE CVA EOS CAVA TOPPETTI Fotovoltaico a terra PIEMONTE

Fotovoltaico a terra PIEMONTE SIBELCO ITALIA Fotovoltaico a terra PIEMONTE

Fotovoltaico a terra PIEMONTE ENERPOINT – FUTURE ENERGY Agrofotovoltaico PUGLIA

Agrofotovoltaico PUGLIA Sistemi Energetici S.p.A . Biogas PUGLIA

. Biogas PUGLIA ENEL EOLICO DI PORTOSCUSO Eolico SARDEGNA

Eolico SARDEGNA ERG Wind Energy Eolico SARDEGNA

Eolico SARDEGNA ENEL BESS DI ASSEMINI Accumulo SARDEGNA

Accumulo SARDEGNA ENGIE Agrofotovoltaico SICILIA

Agrofotovoltaico SICILIA RWE Eolico SICILIA

Eolico SICILIA TOZZI GREEN Eolico SICILIA

Eolico SICILIA ENERPOINT Fotovoltaico a tetto SICILIA

Fotovoltaico a tetto SICILIA TERA – FRISBI Efficienza energetica TOSCANA

Efficienza energetica TOSCANA ECOENERGIE Eolico TOSCANA

Eolico TOSCANA FONDERIE VALDELSANE Fotovoltaico a terra TOSCANA

Fotovoltaico a terra TOSCANA Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE Fotovoltaico a tetto TOSCANA

Fotovoltaico a tetto TOSCANA Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE Fotovoltaico a tetto TOSCANA

Fotovoltaico a tetto TOSCANA Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE Fotovoltaico a tetto TOSCANA

Fotovoltaico a tetto TOSCANA Centrale Idroelettrica Dicomano – Società o Gruppo di riferimento Erre Energie Idroelettrico TOSCANA

Idroelettrico TOSCANA CENTRALE IDROELETTRICA DI RIVA DEL GARDA – Gruppo Dolomiti Energia Idroelettrico TRENTINO

– Gruppo Dolomiti Energia Idroelettrico TRENTINO AKREN Agrofotovoltaico UMBRIA

Agrofotovoltaico UMBRIA ÈNOSTRA COOP, LEGAMBIENTE UMBRIA Eolico UMBRIA

Eolico UMBRIA CENTRALE IDROELETTRICA MEYES Idroelettrico VALLE D’AOSTA

Idroelettrico VALLE D’AOSTA CONDOMINIO AEDES Comunità energetiche VENETO

Comunità energetiche VENETO DELOS SERVICE S.P.A. Fotovoltaico a terra VENETO