Di seguito il comunicato:
Torna in tutta Italia il Green Energy Day, la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori.
La terza edizione è prevista per venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. Nei due giorni sarà possibile visitare impianti a fonti rinnovabili e aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica. Cittadini, famiglie e studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie già oggi centrali per la decarbonizzazione, la sicurezza energetica e la competitività del Paese.
Scopri gli impianti visitabili su: https://www.greenenergyday.it/
L’estensione a due giornate punta ad ampliare la partecipazione e a coinvolgere in modo più diretto anche le giovani generazioni, con tutta una serie d’iniziative dedicate alle scuole.
Il Green Energy Day nasce da un’idea semplice: per decidere sulle rinnovabili bisogna prima conoscerle. Vedere gli impianti, comprenderne il funzionamento e valutarne l’integrazione nei territori aiuta infatti a formare opinioni fondate su dati ed esperienza diretta e non su percezioni astratte o una comunicazione spesso ostile al loro sviluppo.
Le fonti rinnovabili non rappresentano solo una risposta alla crisi climatica ma sono anche una leva economica e strategica: riducono la dipendenza dalle fonti fossili, rafforzano la sicurezza energetica e rendono il Paese meno esposto alle tensioni internazionali e alla volatilità dei mercati.
In questo quadro, l’Italia ha un potenziale rilevante che potrebbe essere sfruttato molto meglio per fare della transizione energetica un’opportunità concreta d’innovazione, sviluppo e occupazione, soprattutto nei territori con maggiori risorse e margini di crescita.
Servono politiche stabili, procedure autorizzative più rapide e un confronto serio tra istituzioni, imprese, comunità locali, ma serve anche più conoscenza. Informazione, trasparenza e partecipazione sono le condizioni essenziali per superare diffidenze e costruire scelte condivise.
«Il Green Energy Day nasce da un principio molto semplice: sulle rinnovabili si può decidere bene solo se le si conosce davvero. – afferma Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE. – Aprire gli impianti a cittadini, studenti e territori significa offrire strumenti concreti per capirne benefici e opportunità e poter valutare correttamente gli impatti reali della transizione energetica. Oggi più che mai l’Italia ha bisogno di accelerare su efficienza energetica e rinnovabili; accelerazione che si può avere solo creando consenso verso un modello energetico sostenibile, sicuro e conveniente. Abbiamo scelto di fare la conferenza stampa presso ADR perché si tratta di un esempio concreto di come si possano decarbonizzare anche infrastrutture complesse come un grande scalo aeroportuale».
Per chi non riuscisse a visitare un impianto dal vivo, venerdì 17 aprile, dalle 10:00 alle 13:00, sarà possibile seguire in live streaming su YouTube i collegamenti previsti da diversi impianti che hanno aderito al Green Energy Day.
Link per la diretta: https://youtube.com/live/Jg8owutP5Lw?feature=share
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L’elenco degli impianti visitabili
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- CER GAGLIANO ATERNO Comunità energetiche ABRUZZO
- SUNCITY Fotovoltaico a terra per CER ABRUZZO
- WATER LIFE S.R.L Fotovoltaico a tetto BASILICATA
- CENTRALE IDROELETTRICA SAN GIULIANO Idroelettrico BASILICATA
- EDPR – Impianto agrivoltaico Monti di Eboli Agrofotovoltaico CAMPANIA
- LEITWIND Eolico CAMPANIA
- ERG – Impianto eolico “Lacedonia” Eolico CAMPANIA
- EF Solare Italia S.p.A. Fotovoltaico a terra CAMPANIA
- ECO ENERGIA SRL Agrofotovoltaico EMILIA
- ECO ENERGIA SRL Fotovoltaico a terra EMILIA
- SOCIETA’ AGRICOLA MONTORSI– Antica Latteria Ducale Fotovoltaico a tetto EMILIA
- BRYO Fotovoltaico galleggiante EMILIA
- BIONET S.R.L. – NET S.P.A. Biomassa FRIULI
- ADR Efficienza energetica LAZIO
- ENERGRED srl Fotovoltaico a terra LAZIO
- ENEL SOLARE TERRACINA Fotovoltaico a terra LAZIO
- ENEL SOLARE TARQUINIA Fotovoltaico a terra LAZIO
- PARCO REGIONALE MARTURANUM Fotovoltaico a tetto LAZIO
- FERA PARCO EOLICO “VENTO DI ZERI” Eolico LIGURIA
- FERA Parco Eolico “Cinque Stelle” Eolico LIGURIA
- GRUPPO CAP Biogas LOMBARDIA
- CER VIZZOLESE Comunità energetiche LOMBARDIA
- COMUNITA’ SOLARE LODI Comunità energetiche LOMBARDIA
- Impianto comunitario presso Il PELLICANO Fotovoltaico a terra LOMBARDIA
- EVA SOLARE Fotovoltaico a terra LOMBARDIA
- HEIWIT S.p.A. Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA
- SISTEMI FOTOVOLTAICI SRL Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA
- ENERGTRADE Fotovoltaico a tetto LOMBARDIA
- ENERGTRADE Idroelettrico LOMBARDIA
- VIRIDIS ENERGIA S.p.A. (PU) Fotovoltaico a terra MARCHE
- VERNATE BIOMASSA LEGNOSA Biomassa PIEMONTE
- CVA EOS CAVA TOPPETTI Fotovoltaico a terra PIEMONTE
- SIBELCO ITALIA Fotovoltaico a terra PIEMONTE
- ENERPOINT – FUTURE ENERGY Agrofotovoltaico PUGLIA
- Sistemi Energetici S.p.A. Biogas PUGLIA
- ENEL EOLICO DI PORTOSCUSO Eolico SARDEGNA
- ERG Wind Energy Eolico SARDEGNA
- ENEL BESS DI ASSEMINI Accumulo SARDEGNA
- ENGIE Agrofotovoltaico SICILIA
- RWE Eolico SICILIA
- TOZZI GREEN Eolico SICILIA
- ENERPOINT Fotovoltaico a tetto SICILIA
- TERA – FRISBI Efficienza energetica TOSCANA
- ECOENERGIE Eolico TOSCANA
- FONDERIE VALDELSANE Fotovoltaico a terra TOSCANA
- Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE Fotovoltaico a tetto TOSCANA
- Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE Fotovoltaico a tetto TOSCANA
- Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE Fotovoltaico a tetto TOSCANA
- Centrale Idroelettrica Dicomano – Società o Gruppo di riferimento Erre Energie Idroelettrico TOSCANA
- CENTRALE IDROELETTRICA DI RIVA DEL GARDA – Gruppo Dolomiti Energia Idroelettrico TRENTINO
- AKREN Agrofotovoltaico UMBRIA
- ÈNOSTRA COOP, LEGAMBIENTE UMBRIA Eolico UMBRIA
- CENTRALE IDROELETTRICA MEYES Idroelettrico VALLE D’AOSTA
- CONDOMINIO AEDES Comunità energetiche VENETO
- DELOS SERVICE S.P.A. Fotovoltaico a terra VENETO
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Sponsor Gold: LONGI, SunCity
Sponsor Silver: ECO–The Photovoltaic Group, Tera Energy-Società benefit
Promotori: AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali, AssoESCo – Associazione delle Energy Service Company, CIB – Consorzio Italiano Biogas, Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia”, EcoFuturo, FederIdroelettrica, FIRE – Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia, Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente
Partner: Greenpeace, WWF, KEY–The Energy Transition Expo
Media Partner: Infobuilding Energia, Canale Energia, Quotidiano Energia, QualEnergia, SolareB2B, La Nuova Ecologia.