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Green energy day: impianti aperti in tutta Italia, due in Puglia e due in Basilicata Transizione energetica

17 Aprile 2026
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Di seguito il comunicato:

Torna in tutta Italia il Green Energy Day, la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori.

La terza edizione è prevista per venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. Nei due giorni sarà possibile visitare impianti a fonti rinnovabili e aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica. Cittadini, famiglie e studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie già oggi centrali per la decarbonizzazione, la sicurezza energetica e la competitività del Paese.

Scopri gli impianti visitabili su: https://www.greenenergyday.it/

L’estensione a due giornate punta ad ampliare la partecipazione e a coinvolgere in modo più diretto anche le giovani generazioni, con tutta una serie d’iniziative dedicate alle scuole.

Il Green Energy Day nasce da un’idea semplice: per decidere sulle rinnovabili bisogna prima conoscerle. Vedere gli impianti, comprenderne il funzionamento e valutarne l’integrazione nei territori aiuta infatti a formare opinioni fondate su dati ed esperienza diretta e non su percezioni astratte o una comunicazione spesso ostile al loro sviluppo.

Le fonti rinnovabili non rappresentano solo una risposta alla crisi climatica ma sono anche una leva economica e strategica: riducono la dipendenza dalle fonti fossili, rafforzano la sicurezza energetica e rendono il Paese meno esposto alle tensioni internazionali e alla volatilità dei mercati.

In questo quadro, l’Italia ha un potenziale rilevante che potrebbe essere sfruttato molto meglio per fare della transizione energetica un’opportunità concreta d’innovazione, sviluppo e occupazione, soprattutto nei territori con maggiori risorse e margini di crescita.

Servono politiche stabili, procedure autorizzative più rapide e un confronto serio tra istituzioni, imprese, comunità locali, ma serve anche più conoscenza. Informazione, trasparenza e partecipazione sono le condizioni essenziali per superare diffidenze e costruire scelte condivise.

«Il Green Energy Day nasce da un principio molto semplice: sulle rinnovabili si può decidere bene solo se le si conosce davvero. – afferma Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE.  – Aprire gli impianti a cittadini, studenti e territori significa offrire strumenti concreti per capirne benefici e opportunità e poter valutare correttamente gli impatti reali della transizione energetica. Oggi più che mai l’Italia ha bisogno di accelerare su efficienza energetica e rinnovabili; accelerazione che si può avere solo creando consenso verso un modello energetico sostenibile, sicuro e conveniente. Abbiamo scelto di fare la conferenza stampa presso ADR perché si tratta di un esempio concreto di come si possano decarbonizzare anche infrastrutture complesse come un grande scalo aeroportuale».

Per chi non riuscisse a visitare un impianto dal vivo, venerdì 17 aprile, dalle 10:00 alle 13:00, sarà possibile seguire in live streaming su YouTube i collegamenti previsti da diversi impianti che hanno aderito al Green Energy Day.

Link per la diretta: https://youtube.com/live/Jg8owutP5Lw?feature=share

L’elenco degli impianti visitabili
  • CER GAGLIANO ATERNO  Comunità energetiche   ABRUZZO
  • SUNCITY             Fotovoltaico a terra per CER       ABRUZZO
  • WATER LIFE S.R.L              Fotovoltaico a tetto        BASILICATA
  • CENTRALE IDROELETTRICA SAN GIULIANO           Idroelettrico       BASILICATA
  • EDPR – Impianto agrivoltaico Monti di Eboli         Agrofotovoltaico              CAMPANIA
  • LEITWIND           Eolico    CAMPANIA
  • ERG – Impianto eolico “Lacedonia”           Eolico    CAMPANIA
  • EF Solare Italia S.p.A.     Fotovoltaico a terra        CAMPANIA
  • ECO ENERGIA SRL            Agrofotovoltaico             EMILIA
  • ECO ENERGIA SRL            Fotovoltaico a terra        EMILIA
  • SOCIETA’ AGRICOLA MONTORSI– Antica Latteria Ducale  Fotovoltaico a tetto         EMILIA
  • BRYO     Fotovoltaico galleggiante              EMILIA
  • BIONET S.R.L. – NET S.P.A.           Biomassa            FRIULI
  • ADR       Efficienza energetica       LAZIO
  • ENERGRED srl    Fotovoltaico a terra         LAZIO
  • ENEL SOLARE TERRACINA            Fotovoltaico a terra        LAZIO
  • ENEL SOLARE TARQUINIA            Fotovoltaico a terra        LAZIO
  • PARCO REGIONALE MARTURANUM        Fotovoltaico a tetto         LAZIO
  • FERA PARCO EOLICO “VENTO DI ZERI”    Eolico    LIGURIA
  • FERA Parco Eolico “Cinque Stelle”             Eolico    LIGURIA
  • GRUPPO CAP     Biogas   LOMBARDIA
  • CER VIZZOLESE Comunità energetiche    LOMBARDIA
  • COMUNITA’ SOLARE LODI            Comunità energetiche   LOMBARDIA
  • Impianto comunitario presso Il PELLICANO          Fotovoltaico a terra         LOMBARDIA
  • EVA SOLARE       Fotovoltaico a terra         LOMBARDIA
  • HEIWIT S.p.A.    Fotovoltaico a tetto         LOMBARDIA
  • SISTEMI FOTOVOLTAICI SRL         Fotovoltaico a tetto        LOMBARDIA
  • ENERGTRADE    Fotovoltaico a tetto         LOMBARDIA
  • ENERGTRADE    Idroelettrico       LOMBARDIA
  • VIRIDIS ENERGIA S.p.A. (PU)       Fotovoltaico a terra        MARCHE
  • VERNATE BIOMASSA LEGNOSA Biomassa            PIEMONTE
  • CVA EOS CAVA TOPPETTI              Fotovoltaico a terra        PIEMONTE
  • SIBELCO ITALIA Fotovoltaico a terra         PIEMONTE
  • ENERPOINT – FUTURE ENERGY   Agrofotovoltaico             PUGLIA
  • Sistemi Energetici S.p.A.               Biogas   PUGLIA
  • ENEL EOLICO DI PORTOSCUSO   Eolico    SARDEGNA
  • ERG Wind Energy             Eolico    SARDEGNA
  • ENEL BESS DI ASSEMINI Accumulo           SARDEGNA
  • ENGIE   Agrofotovoltaico              SICILIA
  • RWE      Eolico    SICILIA
  • TOZZI GREEN     Eolico    SICILIA
  • ENERPOINT        Fotovoltaico a tetto         SICILIA
  • TERA – FRISBI     Efficienza energetica       TOSCANA
  • ECOENERGIE      Eolico    TOSCANA
  • FONDERIE VALDELSANE Fotovoltaico a terra        TOSCANA
  • Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE    Fotovoltaico a tetto         TOSCANA
  • Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE    Fotovoltaico a tetto         TOSCANA
  • Toscana Lamiere Industrie spa -ERRE ENERGIE    Fotovoltaico a tetto         TOSCANA
  • Centrale Idroelettrica Dicomano – Società o Gruppo di riferimento Erre Energie   Idroelettrico       TOSCANA
  • CENTRALE IDROELETTRICA DI RIVA DEL GARDA – Gruppo Dolomiti Energia            Idroelettrico       TRENTINO
  • AKREN  Agrofotovoltaico              UMBRIA
  • ÈNOSTRA COOP, LEGAMBIENTE UMBRIA              Eolico    UMBRIA
  • CENTRALE IDROELETTRICA MEYES           Idroelettrico       VALLE D’AOSTA
  • CONDOMINIO AEDES    Comunità energetiche   VENETO
  • DELOS SERVICE S.P.A.     Fotovoltaico a terra        VENETO

Sponsor Gold: LONGI, SunCity

Sponsor Silver: ECO–The Photovoltaic Group, Tera Energy-Società benefit

Promotori: AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali, AssoESCo – Associazione delle Energy Service Company, CIB – Consorzio Italiano Biogas, Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia”, EcoFuturo, FederIdroelettrica, FIRE – Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia, Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente

Partner: Greenpeace, WWF, KEY–The Energy Transition Expo

Media Partner: Infobuilding Energia, Canale Energia, Quotidiano Energia, QualEnergia, SolareB2B, La Nuova Ecologia.

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