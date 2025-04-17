Di Francesco Ruggieri:
La prossima mezzanotte partirà la prima delle processioni per i riti della Settimana Santa di Taranto. La città ionica diventa un centro di prima importanza per la rievocazione della Passione di Gesù con molti fedeli e visitatori che ammirano i lunghissimi cortei fino al primo mattino del Sabato Santo. Quest’anno c’è un’altra protagonista nei giorni importanti di Taranto: la nave Amerigo Vespucci, da ieri presente nel mare del capoluogo ionico.
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Di seguito una comunicazione dei responsabili:
L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.