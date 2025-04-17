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Taranto al centro dell’attenzione fra Vespucci e riti della Settimana Santa Dalla prossima notte la prima delle processioni

17 Aprile 2025
vespucci taranto 16 aprile 2025

Di Francesco Ruggieri:

La prossima mezzanotte partirà la prima delle processioni per i riti della Settimana Santa di Taranto. La città ionica diventa un centro di prima importanza per la rievocazione della Passione di Gesù con molti fedeli e visitatori che ammirano i lunghissimi cortei fino al primo mattino del Sabato Santo. Quest’anno c’è un’altra protagonista nei giorni importanti di Taranto: la nave Amerigo Vespucci, da ieri presente nel mare del capoluogo ionico.

—–

Di seguito una comunicazione dei responsabili:

Quella di Taranto è la SETTIMA tappa del Tour Mediterraneo Vespucci
Nave Amerigo Vespucci sarà ormeggiata lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese (Piazza Castello – Scesa Vasta) fino al 22 aprile, insieme al Villaggio IN Italia. 
 

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.


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