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4 Maggio 2026
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Sabato il ct della nazionale di ciclismo incontrerà gli studenti a Gioia del Colle Daniele Bennati

17 Aprile 2024
SCUOLA E SPORT INCONTRO CON IL CT BENNATI

Di seguito il comunicato:

Sabato 20 aprile 2024, alle ore 11:30, nell’auditorium del Liceo Scientifico “R. Canudo” di Gioia del Colle il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada professionisti, Daniele Bennati, incontrerà le studentesse e gli studenti partecipanti al progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito “Studenti atleti di alto livello”.
Organizzato dall’IISS Licei “Canudo-Marone” – ITI “Galilei” e dal comune di Gioia del Colle e promosso da Regione Puglia, Anci Puglia e Puglia Bici e Futuro, l’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali della dirigente scolastica Giovanna Cancellara, del sindaco Giovanni Mastrangelo, del vicesindaco e assessore allo Sport e alla Mobilità Giuseppe Gallo.
A seguire il commissario tecnico Daniele Bennati dialogherà con Tommaso Depalma, consigliere del presidente della Regione Puglia per il coordinamento dei progetti connessi al “Puglia Bike Destination: Puglia meta del turismo sportivo”, e interagirà con gli studenti-atleti che, nell’occasione, racconteranno le loro esperienze legate al mondo dello sport.

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