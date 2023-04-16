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Apricena: festival dell’architettura. “Storia della pietra e di un territorio” Seconda edizione

17 Aprile 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Apricena:

Inaugurata ad Apricena, presso l’Auditorium Casa Matteo Salvatore, la seconda edizione del Festival Architettura *Stone Landscapes: new stories for Mediterranean quarries!*  con la mostra “STONE STORIES” a cura dell’ Arch. Dario Curatolo.
Storia della pietra, delle persone che ci lavorano, degli imprenditori che investono, di dialogo con architetti e designer, storia di un territorio: la Puglia.
La mostra resterà aperta fino al 30 aprile.
Il Festival è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e si svolgerà dal 15 al 30 aprile tra Cursi, Trani e Apricena, coinvolgendo anche i comuni di Canosa e Parabita attraverso workshop, mostre, lectio magistralis, incontri tematici, seminari, e rappresentazioni teatrali e musicali.
Programma sempre aggiornato al link: https://www.stonelandfest.it/programma/

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