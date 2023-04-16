Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Apricena:



Inaugurata ad Apricena, presso l’Auditorium Casa Matteo Salvatore, la seconda edizione del Festival Architettura *Stone Landscapes: new stories for Mediterranean quarries!* con la mostra “STONE STORIES” a cura dell’ Arch. Dario Curatolo.

Storia della pietra, delle persone che ci lavorano, degli imprenditori che investono, di dialogo con architetti e designer, storia di un territorio: la Puglia.

La mostra resterà aperta fino al 30 aprile.

Il Festival è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e si svolgerà dal 15 al 30 aprile tra Cursi, Trani e Apricena, coinvolgendo anche i comuni di Canosa e Parabita attraverso workshop, mostre, lectio magistralis, incontri tematici, seminari, e rappresentazioni teatrali e musicali.