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Sequestri di prodotti ittici in Salento Guardia di finanza

17 Marzo 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e di polizia del mare
coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di
Finanza di Gallipoli hanno effettuato mirati controlli presso una pescheria di Porto Cesareo e un ristorante di
Gallipoli, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti
ittici.
Nel corso dell’ispezione presso la pescheria di Porto Cesareo, i finanzieri hanno rinvenuto alcuni vasetti
contenenti polpa di ricci di mare per un totale di circa 2 chilogrammi. Il Paracentrotus lividus, specie soggetta a
specifiche tutele nella Regione Puglia, è oggetto di particolari restrizioni per la pesca e la commercializzazione;
pertanto il prodotto è stato sottoposto a sequestro e successivamente distrutto.
Durante il medesimo controllo sono stati inoltre sequestrati circa 80 chilogrammi di pesce di varia tipologia,
risultati privi delle informazioni obbligatorie relative alla tracciabilità. A seguito delle verifiche igienico-sanitarie
effettuate dal personale veterinario e accertata la non idoneità al consumo umano, anche tale prodotto è stato
distrutto.
A Gallipoli, invece, altro prodotto ittico sequestrato è stato sottoposto ad accertamenti igienico-sanitari da parte
del personale medico della ASL. In questo caso i 18 chilogrammi di pescato, risultati idonei al consumo umano,
anziché essere distrutti sono stati donati a un ente benefico del territorio per la successiva distribuzione a
famiglie in difficoltà.
Complessivamente sono state sanzionate due persone per violazioni amministrative, con un importo massimo
complessivo pari a 9.000 euro.
L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel controllo della filiera alimentare e nella
tutela dei consumatori, attività che evidenziano il ruolo del Corpo anche nel presidio e nella salvaguardia della
legalità in mare

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