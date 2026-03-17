Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e di polizia del mare

coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di

Finanza di Gallipoli hanno effettuato mirati controlli presso una pescheria di Porto Cesareo e un ristorante di

Gallipoli, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti

ittici.

Nel corso dell’ispezione presso la pescheria di Porto Cesareo, i finanzieri hanno rinvenuto alcuni vasetti

contenenti polpa di ricci di mare per un totale di circa 2 chilogrammi. Il Paracentrotus lividus, specie soggetta a

specifiche tutele nella Regione Puglia, è oggetto di particolari restrizioni per la pesca e la commercializzazione;

pertanto il prodotto è stato sottoposto a sequestro e successivamente distrutto.

Durante il medesimo controllo sono stati inoltre sequestrati circa 80 chilogrammi di pesce di varia tipologia,

risultati privi delle informazioni obbligatorie relative alla tracciabilità. A seguito delle verifiche igienico-sanitarie

effettuate dal personale veterinario e accertata la non idoneità al consumo umano, anche tale prodotto è stato

distrutto.

A Gallipoli, invece, altro prodotto ittico sequestrato è stato sottoposto ad accertamenti igienico-sanitari da parte

del personale medico della ASL. In questo caso i 18 chilogrammi di pescato, risultati idonei al consumo umano,

anziché essere distrutti sono stati donati a un ente benefico del territorio per la successiva distribuzione a

famiglie in difficoltà.

Complessivamente sono state sanzionate due persone per violazioni amministrative, con un importo massimo

complessivo pari a 9.000 euro.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel controllo della filiera alimentare e nella

tutela dei consumatori, attività che evidenziano il ruolo del Corpo anche nel presidio e nella salvaguardia della

legalità in mare