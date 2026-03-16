Oggi varie regioni d’Italia, soprattutto del sud -immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) sono in allerta. Fra queste la Basilicata e parti di Calabria e Sicilia in codice arancione.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta fino alle 20. Si fariferimento a “precipitazioni diffuse e persistenti sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Le precipitazioni potrebbero essere anche a carattere di rovescio o temporale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.