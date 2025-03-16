Di seguito il comunicato:

Il 16 marzo 1975 al Teatro Augusteo di Salerno si tenne il primo storico concerto del Canzoniere Grecanico Salentino. Cinquant’anni dopo, lunedì 17 marzo (ore 18:00 – ingresso libero) il Convitto Palmieri di Lecce ospiterà un incontro per ricordare questa importante ricorrenza e dare un annuncio speciale. Il 2025 del più longevo e rilevante gruppo di musica popolare pugliese, fondato da Rina Durante, sarà infatti un anno “straordinario“, con un fitto calendario di eventi e appuntamenti realizzati in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Culture, Polo Biblio-Museale di Lecce, Fondazione La Notte della Taranta, Comune di Melpignano e altri partner pubblici e privati. Sarà un’occasione per spegnere insieme le candeline e presentare ufficialmente il lungo programma di CGS 50 – Il Mito. All’incontro, con gli attuali componenti (Mauro Durante, Giulio Bianco, Emanuele Licci, Massimiliano Morabito, Giancarlo Paglialunga, Silvia Perrone e Alessia Tondo), interverranno anche Rossella Pinto e Roberto Licci, voci della prima storica formazione della quale facevano parte i compianti Bucci Caldarulo, Luigi Chiriatti e Daniele Durante. Proprio al cantante e musicista leccese, scomparso nel 2021, sarà dedicato l’intero progetto.



CANZONIERE GRECANICO SALENTINO