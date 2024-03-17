Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si è appena conclusa nella suggestiva cornice di Monopoli la ventiquattresima edizione del Sudestival, il festival della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival è espressione dell’Apulia Cinefestival Network, afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico. Il Sudestival è il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, che si svolge nella splendida cornice della città di Monopoli.

Il festival, divenuto in ben ventiquattro edizioni il punto di riferimento per le opere prime e seconde della produzione nazionale di qualità, ha contato quest’anno cinque sezioni e dieci premi, includendo una retrospettiva dedicata a Giuliano Montaldo e la presenza di numerosi ospiti.

Nella serata conclusiva di venerdì 15 marzo, presso il Teatro Radar di Monopoli, si sono svolte le premiazioni delle diverse sezioni a cura delle Giurie presenti. Prima della consegna dei premi il pubblico ha avuto il piacere di guardare il cortometraggio Ballatoio N. 5 di Chiara de Angelis, a cui è stato conferito il Premio Raffaella Carrà all’interno del Pop Corn Festival 2023. Il festival, che si tiene ogni anno a Porto Santo Stefano Monte Argentario, è gemellato con il Sudestival e diretto da Francesca Castriconi, che sarà presente in sala.

La Giuria Cinema Nazionale Lungometraggi del Sudestival, presieduta dal regista Giorgio Diritti e composta dai registi Claudio Cupellini, Alessandro Aronadio e Annarita Ciccone e dalla regista e attrice Michela Andreozzi, ha assegnato il prestigioso FARO D’AUTORE della Città di Monopoli e il PREMIO SANTA TERESA RESORT per il miglior lungometraggio a Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci, aggiungendo una MENZIONE SPECIALE a Castelrotto di Damiano Giacomelli. È stato Profondo Argento di Steve della Casa e Giancarlo Rolandi ad aggiudicarsi il PREMIO GIURIA CINEMA NAZIONALE “ALBERGO DIFFUSO” come miglior Doc, grazie alla giuria composta dalla presidente Viviana Del Bianco (N.I.C.E.) e dai giornalisti Michele Sancisi e Alessandro Boschi, mentre il PREMIO RETE DEI FESTIVAL DELL’ADRIATICO al miglior cortometraggio è andato a Un bacio di troppo di Vincenzo Lamagna.

La Giuria Giovani del Sudestival, nata ventiquattro anni fa grazie all’impegno del Polo Liceale “Galilei-Curie” di Monopoli, ha assegnato il PREMIO “MONHOLIDAY” per il miglior lungometraggio a Roma Blues di Gianluca Manzetti e il PREMIO al miglior documentario a Posso entrare? An ode to Naples di Trudie Styler. Argonuts – Missione Olimpo di David Alaux si è invece aggiudicato il PREMIO GIURIA KIDS SUDESTIVAL SCHOOL per il miglior film d’animazione.