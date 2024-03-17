Di seguito il comunicato:

Un palcoscenico per burattini, marionette, pupazzi e ombre con dieci spettacoli, due eventi speciali, una mostra, lezioni, incontri con artisti da tutta Italia e da altri paesi del mondo: dal 17 al 24 marzo tra Lecce e Aradeo si festeggia la Giornata Mondiale della Marionetta. Dal 2003, ogni 21 marzo, la “Union Internationale de la Marionnette“, fondata a Praga nel 1929, rende infatti omaggio al teatro di figura, arte millenaria di eccezionale ricchezza che fa della sintesi e del simbolismo, della virtuosità tecnica e della poesia il suo punto di forza che la rende un’arte universale. Celebrata in oltre 100 Paesi, l’Italia ogni anno individua una città diversa per i festeggiamenti ufficiali. Dopo Maiori, Roma, Grugliasco, Milano, Perugia, Bari, Cividale del Friuli, Parma, Pordenone e Busto Arsizio, nel 2024 è il capoluogo salentino a ospitare questo prezioso momento di incontro e formazione per burattinai, marionettisti, ombristi e semplici amanti del teatro di figura. Un’intensa settimana ideata e curata dal Teatro Le Giravolte di Aradeo, compagnia fondata da Francesco Ferramosca, e sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Polo Biblio Museale di Lecce, Comune di Lecce – Biblioteca Ogni Bene, Comune di Aradeo e Teatro Pubblico Pugliese.



Il via ufficiale domenica 17 marzo alle 17 nella chiesa di Santa Maria di Ogni Bene nel Complesso degli Agostiniani, che ospita anche la biblioteca, con l’inaugurazione della mostra “Il mio amico Pulcinella“. Frutto di anni di ricerche, l’esposizione di proprietà del Granteatrino di Bari (che sarà aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 20 fino al 1 aprile), raccoglie bozzetti, scene, manifesti e burattini progettati da Emanuele Luzzati, scenografo e illustratore, scomparso nel 2007, due volte candidato al Premio Oscar per film di animazione. All’inaugurazione della mostra, che propone una visione assolutamente originale della famosa maschera italiana, interverranno Carlo Salvemini e Fabiana Cicirillo (sindaco e assessora alla cultura del Comune di Lecce) e Paolo Comentale, autore e interprete di spettacoli teatrali per ragazzi. Da lunedì 18 a mercoledì 20 la Giornata Mondiale della Marionetta sarà festeggiata anche ad Aradeo con tre spettacoli al mattino per le scuole e un incontro martedì 19 alle 16:00 nel Teatro Comunale Domenico Modugno con la presentazione del libro “Intrecci. Per una storia condivisa fra teatro ragazzi e teatro di figura” a cura di Alfonso Cipolla (presidente di Unima Italia) e Renata Coluccini (regista del Teatro del Buratto di Milano). Un libro di esperienze di teatro che parla di “linguaggi teatrali in rapporto all’universo infantile e adolescenziale”. Con i curatori interverranno Mauro Giovanni (sindaco di Aradeo), Georgia Tramacere (vicesindaca e assessora alla cultura), Tania D’Acquarica (assessora ai Servizi Sociali), Antonietta Barrotta (consigliera delegata alla pubblica istruzione) e Serena Alemanni (dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Aradeo-Neviano) e le bambine e i bambini che hanno partecipato al laboratorio “Il sabato del teatro“.