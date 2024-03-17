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Happy Casa Brindisi-Dolomiti energia Trentino, la serie C girone C e la serie D girone H Basket maschile serie A e calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

17 Marzo 2024
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Alle 18,30 al palaPentassuglia l’Happy Casa Brindisi proverà a superare il difficile ostacolo trentino. I pugliesi sono ultimi in classifica del campionato di pallacanestro maschile di serie A e due punti non sono più necessari, sono urgenti.

Calcio serie C girone C: tra le partite odierne Casertana-Virtus Francavilla Fontana, Taranto-Sorrento (ore 18,30); Foggia-Juve Stabia, Monopoli-Turris (ore 20,45).

Serie D girone H: fra le gare in programma oggi Barletta-Rotonda, Bitonto-Nardò, Matera-Manfredonia, Santa Maria Cilento-Fidelis Andria (ore 14,30); Angri-Casarano, Città di Gallipoli-Gelbison, Città di Fasano-Gravina in Puglia, Martina-Team Altamura (ore 15).

 

 

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