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“Settimana Santa, le pro loco pugliesi pronte a fare la loro parte” Dopo la decisione della conferenza episcopale

17 Marzo 2022
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Di seguito il comunicato:

«Le Pro Loco pugliesi, da sempre impegnate nella promozione del patrimonio materiale e immateriale di tutte le comunità della Terra di Puglia, si rallegrano per la decisione della Conferenza Episcopale Pugliese di riattivare l’organizzazione dei riti devozionali in occasione della Settimana Santa. Si tratta di un periodo non solo di grande afflato emotivo e religioso, ma anche di riscoperta dei diversi territori di Puglia grazie alla nutrita partecipazione di cittadini, visitatori e turisti. Le Pro Loco Unpli di Puglia sono disponibili a operare con i Comuni e con le Diocesi di Puglia per la buona riuscita degli eventi in programma, ripristinati dopo due anni di stop per via della pandemia, nel pieno rispetto delle norme vigenti e con il solito impegno e la consueta passione che volontari, soci, presidenti e dirigenti tutti profondono nell’azione di promozione del territorio e delle tradizioni».

È quanto dichiara il presidente Unpli Puglia, Rocco Lauciello, appresa la decisione della CEP in merito alla riattivazione dei riti della Settimana Santa in Puglia.


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