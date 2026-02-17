L’immagine si riferisce al territorio di Martina Franca. Un albero cade e si porta con sé un palo della luce.

Nella giornata di allerta arancione per tutta la Puglia la maggiore velocità del vento alle 14 è stata registrata in territorio di Ostuni: 15,3 metri al secondo (poco più di 55 chilometri all’ora). Masseria Galeone, in valle d’Itria, territorio di Martina Franca fa registrare 13,3 metri al secondo mentre nel centro urbano di Martina Franca la velocità è di 8,3 metri al secondo stando ai rilevatori della protezione civile della Puglia.