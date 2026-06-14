Si sono svolte oggi le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Taranto. Elezioni di secondo livello, dunque in qualità di elettori attivi hanno partecipato consiglieri e sindaci in carica del Comuni della provincia tarantina. Hanno votato 424 dei 480 aventi diritto: l’88,33 per cento di affluenza.
Legenda: in neretto il risultato definitivo. L’ufficialità dei dati è data solo dalla proclamazione dei risultati.
—–
Scrutinio (dati parziali-89,39 per cento)-le prime dodici posizioni
Prima Taranto
Salvatore Brisci
Democratici e progressisti
Giovanni Azzaro
Gianpiero Strusi
Maria Santoro
Vito Rosario Rossini
Angelita Salamina
Patto ionico riformisti ed europeisti
Patrizia Boccuni
Emiliano Messina
Daniela Galiano
Fratelli d’Italia
Roberto Leonzio Michele Puglia
Tiziana Toscano
Forza Italia
Domenico Giovanni Pilolli