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Consiglio provinciale di Taranto: gli eletti Oggi il voto

14 Giugno 2026
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Si sono svolte oggi le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Taranto. Elezioni di secondo livello, dunque in qualità di elettori attivi hanno partecipato consiglieri e sindaci in carica del Comuni della provincia tarantina. Hanno votato 424 dei 480 aventi diritto: l’88,33 per cento di affluenza.

Legenda: in neretto il risultato definitivo. L’ufficialità dei dati è data solo dalla proclamazione dei risultati.

—–

Scrutinio (dati parziali-89,39 per cento)-le prime dodici posizioni

Prima Taranto

Salvatore Brisci

 

Democratici e progressisti

Giovanni Azzaro

Gianpiero Strusi

Maria Santoro

Vito Rosario Rossini

Angelita Salamina

 

Patto ionico riformisti ed europeisti

Patrizia Boccuni

Emiliano Messina

Daniela Galiano

 

Fratelli d’Italia

Roberto Leonzio Michele Puglia

Tiziana Toscano

 

Forza Italia

Domenico Giovanni Pilolli

 

 

 


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