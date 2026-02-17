Mentre persiste fino alle 20 l’allerta arancione per vento fino a burrasca, il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sulla Puglia orientale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia m
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma