Di seguito il comunicato:

Il Carnevale di Putignano è stato più forte delle bizze del meteo ed è stata un successo anche la terza giornata principale di questa 632ª edizione, dedicata al tema del “paradosso” con la sfilata dei 7 carri allegorici in concorso e dei 2 fuori concorso, dei 4 gruppi mascherati e delle 7 maschere di carattere. Circa 45.000 le presenze registrate nell’arco dell’intera giornata dedicata alla cartapesta, al divertimento e alla musica nelle sue forme molteplici.

Nutrito il parterre di ospiti istituzionali e non che hanno partecipato alla giornata di ieri: tra gli altri la segretaria nazionale PD Elly Schlein, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, la neo assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta, l’assessore alla Salute Donato Pentassuglia, oltre a parlamentari, consiglieri regionali, sindaci del territorio, nonché altre autorità politiche, religiose e militari. Tra gli ospiti del mondo della cultura l’artista internazionale e scultore Edoardo Tresoldi.

Ricco il programma musicale che ha caratterizzato in particolare la serata di ieri con un intreccio di suoni e stili per tutte le età: in primis l’esibizione del Canzoniere Grecanico Salentino, ambasciatore della musica popolare salentina nel mondo, che ha celebrato le radici della tradizione con ritmi ancestrali di pizzica e tamburello, coinvolgendo Piazza Principe di Piemonte. Una chicca i live di Mille ed Inude nonché eclettico il djset dei Bravissimi Ragazzi ed Eva Bloo fino a tarda sera.

GLI APPUNTAMENTI PER IL GRAN FINALE

Nel martedì grasso, ultimo giorno della festa, alle 15,30 sul Palchetto (Porta Barsento) al via il Super Baby Dance, lo spettacolo per bambini tra musica, gag divertenti, balli, premi e mascotte in compagnia di Piero Romanazzi. Dopo le 19,00 l’ultima parata dei carri allegorici, gruppi e maschere di carattere, mentre dalle 21,00 spazio a “Carnevale N’de Jos’r”, l’animazione musicale e gastronomica nelle vie, piazze del centro storico, all’esibizione di Jimmy Tastiera su L’altro Palco (Porta Nuova) e alla Campana dei Maccheroni sul Palco Grande in Piazza Principe di Piemonte.

Di qui alle 22,00 la partenza del corteo funebre da Piazza Teatro per il rito del Funerale del Carnevale a cura dell’Ass. Amici di Argo, cui seguirà, al Palco Grande, la premiazione con i riconoscimenti della giuria tecnica e del voto del pubblico tramite l’app, in compagnia di Andrea Colamedici, delle autorità cittadine e della Fondazione Carnevale. In chiusura, continuerà il rito della Campana dei Maccheroni a cura dell’Ass. La Zizzania per salutare la 632ª edizione con l’ultima scorpacciata di pasta al sugo di carne, vino, leccornie e farinella.

In replica dalle 15,00 alle 17,00 il progetto speciale di “Carnevale al Buio”, il workshop di cartapesta sensoriale nella biblioteca comunale con l’ascolto immersivo che permette la fruizione del Carnevale attraverso suoni, parole e memorie (testi e voce di Antonella Ruggiero, musiche originali di Andrea Manghisi), nato dalla collaborazione tra l’Associazione Ubuntu, l’Associazione Amici dei Diversabili e Lavori dal Basso, con il supporto di Radio Puglia e Stranamente Music. Previste anche le iniziative per i più piccoli con il laboratorio di cartapesta (domani alle ore 15.30, Museo civico a cura di Gesi Bianco) e le consuete due aree BabyMelo by Artigiana per famiglie con bambini durante la giornata.

Disponibile su tutte le piattaforme l’App ufficiale del Carnevale di Putignano, attraverso la quale consultare facilmente il programma e la mappa del percorso e votare tramite l’app il proprio carro allegorico. Le votazioni si chiuderanno a fine sfilata.

Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano. É promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo.

Si ringraziano

gli imprenditori locali sostenitori della Fondazione: Joker Imballaggi, Vinella Tecnologia delle Pavimentazioni, TMI, Artigiana, Fratelli Pugliese, Murgella, Querceta, Derobertis e figli, Troilo srl, Guarnieri,

Collaborazioni: Aeroporti di Puglia, Grotte di Castellana, Ferrovie del Sud Est, Poliarte

Gli sponsor: Antinia, BCC Putignano, Longo Service, Esco Light, Quality Sport, Elsea

MEDIA PARTNER

Babel, Tlon, Turnè, TeleNorba, Radio Norba, Gazzetta del Mezzogiorno

PARTNER TECNICI

Park for Fun, Pasqualino Gourmet, Bass Culture, D-Max, Fono ViPi, AbilFesta, Campanella

Ascensori, Ubuntu, Melograno, Vivaticket, Officina Chiodo Fisso, Lavori dal Basso, Progetto store

SPONSOR TECNICI

Altevie, Pastificio Ristorin, Acqua Orsini, Ghiotti Sapori

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Lo Storico Carnevale di Gallipoli si conclude con il rituale appuntamento del martedì grasso: martedì 17 febbraio, uno dei momenti più identitari e attesi della tradizione locale, la sfilata del carretto funebre di Lu Titoru. Il corteo partirà alle ore 16.30 da via Raimondo Pasca e attraverserà il centro storico fino a Piazza Duomo, in una rappresentazione che unisce teatralità, ironia e memoria popolare.

Con i dodici rintocchi finali e il rito della Caremma si chiuderà ufficialmente l’edizione 2026, confermando ancora una volta il Carnevale gallipolino come rito collettivo capace di fondere spettacolo, tradizione e partecipazione.

Intanto domenica 15 febbraio, proclamato vincitore il carro “Vivere da pagliaccio”. La premiazione è avvenuta dopo la replica della sfilata su Corso Roma, che ha riportato in strada colori, musica e grande partecipazione di pubblico, confermando ancora una volta il forte legame tra tradizione, identità e riflessione sociale.

Ad aggiudicarsi il primo posto, con 66 punti, è stato il Team Oreste Scorrano, premiato per la forza comunicativa e il coraggio nel trasformare una figura simbolica, come il pagliaccio, in uno specchio critico della società contemporanea, offrendo un messaggio intenso e attuale che invita alla responsabilità e alla riflessione collettiva. Il carro si era fatto notare anche per la figura, chiaramente rappresentante il presidente americano Donald Trump, che sbucava da un cannone al centro della struttura

Guadagna la medaglia d’argento, con 61 punti, il Team Fideliter Excubat con I.A. – Era meiu quandu stavene pesciu!, apprezzato per aver affrontato con originalità e spirito critico il tema dell’intelligenza artificiale, stimolando una riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia attraverso una narrazione ironica ma profonda.

Terzo posto, con 57 punti, per il Team Coppola con Ricominciamo, che ha raccontato con semplicità ed efficacia il valore del lavoro di squadra, celebrando il percorso condiviso e la crescita comune, tutto questo affidando il messaggio al mondo dei celebri mattoncini colorati Lego.

Quarta posizione, con 51 punti, per il Team Monterosso, con Tra sogno e realtà, ispirato al mondo di Alice nel paese delle meraviglie, capace di trasportare il pubblico in un universo poetico e visionario, dove immaginazione e introspezione si fondono in un racconto allegorico suggestivo.

A decretare i vincitori una giuria qualificata composta da Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia; Mario Longo, docente Unisalento, presidente del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; Giovanni Russo, pittore; Marco Leo Imperiale, direttore del Museo della Ceramica di Cutrofiano; i fotografi Flavio & Frank; Marco Giovinazzo, architetto e interior designer; Costanza Rainò, giornalista di Radio Skylab e Salento News.

Ma i carri di prima categoria non sono stati gli unici protagonisti della sfilata. Insieme a loro hanno animato Corso Roma anche i carri di seconda categoria e i gruppi mascherati, protagonisti di vere e proprie messinscene fatte di musica, danza, coreografie e animazione, contribuendo a rendere il corteo un grande spettacolo collettivo e confermando una tradizione che a Gallipoli si tramanda da generazioni grazie alla passione dei carristi e delle maestranze della cartapesta.