Di Tony Maselli:

Oltre diciassettemila presenze per la prima giornata principale dell’edizione 2025.

Per il Carnevale di Putignano “una grande festa tornata, come da tradizione e sfidando la minaccia del maltempo, a

stupire residenti e turisti provenienti da tutta la Puglia e dall’intera Italia (in particolare Sicilia,

Sardegna, Marche e Campania) grazie ai magnifici 7 carri allegorici in cartapesta, ai 6 gruppi

mascherati e alle 6 maschere di carattere, protagonisti del primo corso mascherato, all’insegna dei

colori della sovversione, il tema scelto per questa 631ª edizione e declinato in tutte le sue forme.

Particolarmente suggestiva e apprezzata, tra le altre iniziative del ricco programma, la replica del

corteo e del processo all’Orso realizzati dalla Compagnia Hybris sul Palco del Folle in Largo Porta

Nuova. Un momento che ha permesso di rivivere uno dei riti più identitari della tradizione

carnascialesca putignanese” riporta un comunicato dell’organizzazione.

Tre palchi attivi a commentare la sfilata in tre punti diversi del percorso, con 5 presentatori ufficiali:

Anita Gentile, Gianni Labalestra, Enzo Calabritta, Jordy Chiafele e Janet Mirizzi.

“Bagno di folla per il concerto de Le Vibrazioni in un’esibizione che ha ripercorso i più celebri

successi della formazione, capitanata da Francesco Sarcina, che ha fatto cantare tutto il pubblico,

giunto a Putignano per l’occasione: da “Vieni da me” a “Una notte d’estate” e “Così sbagliato” fino a

far cantare i presenti con il tormentone “Dedicato a te”. Davvero una chicca la performance originale

realizzata in esclusiva per la kermesse putignanese, proposta da Eugenio Cesaro del gruppo

“Eugenio in via di Gioia” in dialogo con Andrea Colamedici, direttore filosofico della Fondazione

Carnevale: una chiacchierata appassionata sul binomio tra musica e Carnevale, mascheramento e

palcoscenico, che ha visto il giovane talentuoso torinese infiammare il pubblico con le sue produzioni

e le sue gag coinvolgenti. Le produzioni originali sono una delle novità di quest’anno. Le prossime

previste saranno il 2 marzo con Pif e La Rappresentante di Lista.”

Il debutto del Carnevale “ha riscontrato l’attenzione di quasi 100 operatori media (carta stampata, radio

e tv, influencer) di livello locale e nazionale che, nonostante l’avvio incerto per il maltempo, hanno

raccontato la manifestazione che già promette di lasciare un importante segno nel nuovo corso della

kermesse. Presente anche la diretta tv di Telenorba, che tornerà sabato 22 febbraio con la conduzione

di Antonio Stornaiolo e Alba Parietti.”

“È stata una prima giornata emozionante, partita con qualche incertezza meteorologica che ha

rallentato l’avvio della sfilata, ma che poi ha preso ritmo e ha stupito, meravigliato, divertito, fatto

cantare e ballare migliaia di persone, adulti e bambini. Putignano è capace di generare questa magia,

ogni anno: intere famiglie e bambini incantanti di fronte ai giganteschi carri allegorici; ragazzi e

ragazzi, adulti, bambini che si mascherano, ballano e partecipano; artisti di calibro nazionale che si

esibiscono e divertono sui palchi e in città, tra la gente. Permettetemi di ringraziare le oltre 1.000

persone che ieri erano al lavoro per permettere tutto questo. In primis le forze dell’ordine, e in

particolare la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia

Locale e quella della Città Metropolitana, la Protezione Civile, la Centrale Operativa 118 di Bari e

tutte le associazioni di volontariato coinvolte. Quella del Carnevale di Putignano è una macchina

complessa che ha bisogno di un coordinamento e una professionalità assoluta, e ringrazio tutti coloro

che ieri, sotto la pioggia e l’incertezza, hanno lavorato instancabilmente affinché tutto questo fosse

possibile già dalla prima giornata”, dichiara il Sindaco di Putignano Michele Vinella.

“Questa 631ª edizione ha preso il via con potenza ed energia e io sono fortemente contento ed

emozionato per questo primo risultato. Le scommesse fatte in questi mesi su organizzazione e

programma ci hanno dato ragione: avere oltre 17.000 presenze in una giornata che non invogliava ad

uscire è un risultato grandioso. Il Carnevale è una specie di “mostro sacro”: difficilissimo da gestire,

con migliaia e migliaia di occhi addosso, e bisognoso di continui cambiamenti gentili per stare al

passo con i tempi. Ora ci aspettano altri appuntamenti importanti e non possiamo abbassare la

guardia: stiamo già ragionando di come mettere a punto migliorie nell’organizzazione, ma voglio

ringraziare profondamente tutti i maestri cartapestai e le loro squadra, le maschere di carattere, i

gruppi mascherati e la squadra della Fondazione che lavorano instancabilmente da mesi per questi

risultati”, dichiara il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Danilo Daresta.

I prossimi appuntamenti previsti dal Carnevale di Putignano per questa settimana sono: il tradizionale

giovedì delle donne sposate e l’appuntamento immancabile degli ‘Nde Jos’r (giovedì 20 febbraio

dalle ore 20.00, centro storico, ingresso gratuito), la seconda giornata principale con sfilata, Nitro, Pop

X e Fenoaltea (sabato 22 febbraio, dalle 16.00, con biglietto), la Sfilata dei Sapori con oltre 12 eventi

esclusivi, masterclass, eccellenze del territorio e divertimento (domenica 23 febbraio, dalle 9.30,

ingresso gratuito).”