Di seguito un comunicato diffuso da Ferrovie nord barese:



Anche il 2023 si è chiuso con numeri da record per il servizio di collegamento ferroviario passante per l’Aeroporto Internazionale Karol Wojtyla di Bari, operato da Ferrotramviaria S.p.A., migliorando ulteriormente l’ottimo dato registrato nel 2022. Infatti, con un trend sempre in costante crescita, + 52,76% nell’ultimo triennio, e con oltre 685.000 viaggiatori che nell’anno passato hanno utilizzato il collegamento ferroviario “per” e “da” l’Aeroporto di Bari, si è superato di oltre il 6% il record di 643.953 viaggiatori del 2022.

Un traguardo, quello dell’anno 2023, decisamente importante e reso possibile grazie anche alla forte collaborazione e all’ampia offerta di collegamenti messi a disposizione da Aeroporti di Puglia Spa.

Un anno non a caso anche per loro con numeri record con l’aeroporto di Bari che ha superato il già storico traguardo del 2022: 270.000 passeggeri in più, tra arrivi e partenze, che hanno permesso allo scalo di toccare quota 6.461.179 passeggeri. Di questi 3.129.024 si riferiscono alla linea internazionale, in crescita del + 19% rispetto al dato globale dell’anno precedente. Senza sottovalutare il dato complessivo di 9.680.017 passeggeri nel 2023, considerando anche gli altri scali pugliesi.

Inoltre, nella piena attuazione degli importanti obiettivi europei per la promozione della mobilità sostenibile e della crescita della percentuale di share intermodale, la modalità di trasporto treno+aereo ha evidenziato, con valori in costante crescita ogni anno, che il 10,60% dei viaggiatori ha utilizzato il treno come mezzo di collegamento per e da lo scalo aeroportuale barese.

Importante sottolineare il forte contributo fornito dall’accordo commerciale sottoscritto con Trenitalia, che consente di acquistare direttamente sui loro canali di vendita soluzioni di viaggio combinate per raggiungere l’aeroporto da tutti i centri serviti della Puglia.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



L’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) ha rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio del sottosistema strutturale Controllo Comando e Segnalamento sulla tratta ferroviaria Ischitella-Peschici Calenella della linea ferroviaria San Severo-Peschici Calenella gestita da Ferrovie del Gargano. Questo significa che la tratta in questione dopo i lavori di implementazione del sistema di controllo della marcia del treno, finanziati con 9 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, ha ottenuto l’autorizzazione alla messa in servizio e allo switch-off.

“Le Ferrovie del Gargano diventano sempre più sicure e dotate della più moderne tecnologie ma restano comunque una ferrovia che conserva un tocco di antico per i paesaggi che attraversa – ha detto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. Negli ultimi anni abbiamo investito insieme al gestore per rendere sempre più sicuri i percorsi, sopprimere i passaggi a livello e rinnovare la flotta treni. I risultati ottenuti sono importanti perché FdG opera su un territorio difficile che va rispettato nella sua bellezza. E che merita un sistema di trasporto locale sostenibile ed efficiente, al servizio dei residenti e dei numerosi turisti.”

“L’ormai leggendario treno che arriva nella straordinaria cornice della valle e della baia di Calenella viaggia con gli standard di sicurezza più elevati e si propone sempre più non solo come il ‘treno dell’estate’, ma anche come seria e affidabile alternativa per i pendolari e i residenti del Gargano nord, che possono lasciare a casa l’auto privata o preferire un mezzo di trasporto meno inquinante”, ha aggiunto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

