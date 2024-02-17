Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Apricena:



Nei primi due appuntamenti di domenica 11 e martedì 13 febbraio la Città di Apricena è stata inondata dall’affetto e dall’entusiasmo di migliaia di turisti e visitatori giunti da ogni parte della Puglia per prendere parte alla storica sfilata di carri che ha attraversato in lungo e in largo la nostra Città, facendo scoppiare la propria allegria nella musica di CARNIVAL SHOW ’90” CORONA, JO SQUILLO, TOP 80 & 90 MANIA e nella comicità di FABIO e DINO di AREA ZELIG….ma non è finita qui! Quest’anno come comunità ci siamo impegnati ad assicurare un terzo ed ultimo appuntamento per concludere al meglio questa edizione.

Programma di sabato 17 febbraio:

– dalle ore 15 la GRAN PARATA DEI CARRI E SFILATA DI GRUPPI MASCHERATI (partenza via San Nazario Alma Caffè).

-Alle ore 20 super ospiti i GEMELLI DIVERSI in concerto in piazza Josemaria Escrivà (parcheggio Casa Matteo Salvatore), a seguire DISCO TIME viaggio nel tempo 2000.

Con lo straordinario contributo dei GEMELLI DIVERSI culmineremo l’esperienza di quest’anno, già memorabile, che è stata arricchita dai sorrisi e dalla gioia di tante famiglie che hanno raggiunto la nostra amata Apricena!

Il popolo dei coriandoli vi aspetta!