rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Di Martina Franca il nuovo direttore del centro interuniversitario di ricerca e formazione su popolazione, ambiente e salute Alberto Fornasari, università di Bari

17 Febbraio 2022
Screenshot 20220217 190217
Il professor Alberto Fornasari,  docente universitario classe ’72, di Martina Franca, è il nuovo Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca e Formazione su Popolazione, Ambiente e Salute  (CIRPAS) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il centro fondato dalla professoressa Giovanna Da Molin ha una storia ventennale di ricerca scientifica, convegni internazionali, summer school e formazione (è anche accreditato presso la Regione Puglia per la formazione professionale e i servizi per il lavoro) progettando percorsi di orientamento e servizi per lo sviluppo di competenze  e di innovazione ad alto impatto sociale. Altri partner del centro sono l’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi della Calabria. Il prof. Fornasari, docente di Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Ateneo barese ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi istituzionali; come delegato del Rettore, vice-presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell’Università di Bari, come Responsabile della Terza Missione del Dipartimento For.Psi.Com, come  componente del senato accademico della IUL, vice-presidente nazionale di Intercultural onlus e componente del CDA della medesima associazione con delega alla formazione. Vincitore del premio nazionale di Pedagogia nel 2019 ha una lunga esperienza nel settore dei progetti europei e della formazione, componente del direttivo della SIREM (Società italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale) relatore in convegni internazionali e nazionali.

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione