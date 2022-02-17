Il professor Alberto Fornasari, docente universitario classe ’72, di Martina Franca, è il nuovo Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca e Formazione su Popolazione, Ambiente e Salute (CIRPAS) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il centro fondato dalla professoressa Giovanna Da Molin ha una storia ventennale di ricerca scientifica, convegni internazionali, summer school e formazione (è anche accreditato presso la Regione Puglia per la formazione professionale e i servizi per il lavoro) progettando percorsi di orientamento e servizi per lo sviluppo di competenze e di innovazione ad alto impatto sociale. Altri partner del centro sono l’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi della Calabria. Il prof. Fornasari, docente di Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Ateneo barese ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi istituzionali; come delegato del Rettore, vice-presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell’Università di Bari, come Responsabile della Terza Missione del Dipartimento For.Psi.Com, come componente del senato accademico della IUL, vice-presidente nazionale di Intercultural onlus e componente del CDA della medesima associazione con delega alla formazione. Vincitore del premio nazionale di Pedagogia nel 2019 ha una lunga esperienza nel settore dei progetti europei e della formazione, componente del direttivo della SIREM (Società italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale) relatore in convegni internazionali e nazionali.
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma