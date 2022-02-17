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Canosa di Puglia, lascia l’ospedale l’ausiliare del traffico aggredito in strada Era ricoverato al "Bonomo" di Andria. A darne notizia è il sindaco

17 Febbraio 2022
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È stato dimesso dall’ospedale “Bonomo” di Andria l’ausiliario del traffico aggredito da un uomo a Canosa di Puglia dopo una sanzione per il mancato pagamento del parcheggio. A darne notizia è il sindaco della cittadina della Bat, Roberto Morra. «Si è trattato di un episodio increscioso che la comunità canosina condanna e che non rispecchia gli ideali di pace e rispetto altrui cui è intrisa la nostra storia- commenta il primo cittadino-. Il responsabile dell’aggressione è stato in poco tempo rintracciato e fermato dai carabinieri cui va il mio plauso per la rapidità d’azione e il costante lavoro a servizio della città. Nei confronti della vittima e della sua famiglia intendo esprimere la mia vicinanza con l’augurio di una pronta guarigione».

 

Foto comune di Canosa di Puglia


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