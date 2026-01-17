Di seguito il comunicato:

Il 17 gennaio a Bari il Convegno per i 30 anni della Consulta Nazionale Antiusura

In occasione del Trentennale della Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”, sabato 17 gennaio 2026, dalle 15:00 alle 17:30, si terrà a Bari, nella Sala Odegitria della Cattedrale, il convegno nazionale “Alleanza per la Speranza. Le Fondazioni con lo Stato e le Banche per prevenire l’usura”, con la presentazione del volume La Speranza.

L’iniziativa, coordinata dalla Dott.ssa Michela Di Trani, Portavoce della Consulta e curatrice del volume, riunisce rappresentanti delle istituzioni civili, della Chiesa, del mondo bancario e della magistratura per riflettere sulle nuove sfide della prevenzione dell’usura e dell’azzardo, a trent’anni dalla Legge 108/1996.

Dopo i saluti istituzionali della Dott.ssa Antonella Bellomo, Presidente della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici, sono stati invitati il Prefetto di Bari, il Presidente della Regione Puglia, il Sindaco di Bari, interverrà il Dott. Luciano Gualzetti, Presidente della Consulta Nazionale Antiusura.

La relazione introduttiva sarà affidata a S.E. Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della CEI, sul tema: “Una Chiesa che accompagna: misericordia, giustizia, speranza”.

Alla tavola rotonda dedicata al tema della prevenzione dell’usura come responsabilità condivisa, interverranno relatori che, da prospettive diverse, hanno contribuito a costruire un sistema di protezione e di riscatto dal Diacono Paolo Giusto, che ripercorrerà le origini della Consulta, alla Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, Giudice della Corte Costituzionale, che approfondirà la riforma del Fondo di prevenzione dell’usura. Il Procuratore Capo di Bari, Roberto Rossi, porterà l’esperienza della magistratura nel contrasto ai fenomeni criminali, mentre il Ministero dell’Economia, rappresentato dal Dott. Silvio D’Amico, offrirà un quadro aggiornato sulle prospettive normative a trent’anni dalla Legge 108/96. Il mondo bancario sarà rappresentato dal Vice Direttore Generale Vicario dell’ABI, Gianfranco Torriero, che rifletterà sul valore del credito responsabile. Il sociologo Maurizio Fiasco analizzerà il legame tra azzardo e usura, mentre il giornalista Toni Mira racconterà il ruolo dell’informazione nel dare voce a chi spesso non ne ha.

Nel corso del convegno sarà proiettato un estratto del recente discorso di Papa Leone XIV rivolto alla Consulta, un messaggio che richiama la necessità di “sciogliere le catene inique” attraverso una misericordia che si traduce in azioni concrete. A commentarlo sarà l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, S.E. Mons. Giuseppe Satriano. La giornata si concluderà con l’intervento finale del Presidente Gualzetti, mentre a tutti i partecipanti sarà donata una copia del volume La Speranza.

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 11:00, nella Cattedrale di Bari, S.E. Mons. Satriano presiederà la Santa Messa di ringraziamento per il Trentennale. Le celebrazioni proseguiranno domenica 18 gennaio con la Santa Messa di ringraziamento presieduta da Mons. Satriano nella Cattedrale di Bari. La Consulta Nazionale Antiusura esprime gratitudine alla Fondazione “San Nicola e Santi Medici di Bari” per la collaborazione nella realizzazione dell’evento.