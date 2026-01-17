Di seguito il comunicato:

A Massafra, a pochi chilometri da Taranto, per tutte le famiglie c’è una grande opportunità, completamente gratuita, per celebrare nella natura, con un “ospite speciale”, Sant’Antonio Abate, il protettore degli animali!

È una delle numerose attività outdoor organizzate nella natura da “La Coda di Ulisse” Ets Impresa Sociale nell’ambito di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Questo “Family Park”, un’intera mattinata con tanti laboratori creativi, si terrà, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 di sabato 17 gennaio, presso il “Parco di Ulisse” situato in SP 40 snc a Massafra; la partecipazione è gratuita prenotandosi, indicando il turno preferito, ai seguenti recapiti 3208124654 e 327484 8234.

I “Family Park” comprendono attività, realizzate da una équipe multidisciplinare con professionisti altamente specializzati, che si tengono presso il “Parco di Ulisse”, in un contesto rurale e informale, pensato per favorire il benessere dei bambini e delle famiglie, rafforzare il legame genitore–figli, promuovere la socializzazione tra pari, sviluppare competenze trasversali e una coscienza green.

Il “Parco di Ulisse” è il primo Centro Educativo e di Interventi Assistiti con gli Animali (pet therapy) senza animali residenziali, autorizzato dalla Regione Puglia e l’unico della provincia di Taranto.

Le attività – tutte completamente gratuite – sono a favore di famiglie, minori disabili e loro fratelli e sorelle (siblings) iscritti al progetto “BES-T Community in Best Practice” e a quelli che intendono iscriversi, è possibile effettuare l’iscrizione anche direttamente nella mattinata di sabato 17 gennaio (info e iscrizioni scrivere a lacodadiulisse@gmail.com e a progettobestaranto@gmail.com o contattare il 3208124654).

L’iscrizione è gratuita e consente di partecipare alle numerosissime attività del progetto “BES-T Community in Best Practice” che, a favore dei minori di Taranto e provincia, sta attuando un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che ha lo scopo finale di favorire un nuovo rapporto con l’ambiente coinvolgendo le imprese culturali, nonché sta realizzando i “progetti di vita” che, con l’introduzione del D. Lgs. 62/2024, il cosiddetto Decreto Disabilità, sono entrati con forza nella progettazione educativa e sociale rivolta alle persone con disabilità.