Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali del Formez PA, per l’acquisizione da parte della Regione di supporto specialistico metodologico e tecnico-organizzativo. L’ente lucano ha necessità di attivare un processo di rafforzamento delle competenze del personale del Dipartimento politiche della persona e del personale delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte “ nella governance del sistema sanitario e socio-sanitario in Regione Basilicata, sempre più partecipe nell’implementazione delle politiche comunitarie a livello locale; di uniformare le competenze del personale della direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie interessato, a diverso titolo, nella chiusura del ciclo di Programmazione 2014-2020 e dell’avvio del nuovo ciclo 2021-2027 dei Programmi comunitari FSE e FSER, anche alla luce delle numerose assunzioni effettuate nell’anno 2023”.

I progetti da mettere in opera sono i seguenti :

-INPISTA(inclusione potenziamento sistema socio-sanitario della Regione Basilicata) con obiettivo specifico di aumentare la trasparenza , interoperabilità e accesso ai dati pubblici; durata 18 mesi, onere complessivo 1.000.000,00 euro

– SPINOFF(supporto al potenziamento Istruzione e occupazione e formazione FSE) con obiettivo specifico la qualificazione nell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale; durata 24 mesi, onere complessivo 3.500.000,00 euro

-SUCCESS(supporto specialistico e tecnico-organizzativo per il rafforzamento della capacità istituzionale e dell’efficacia delle azioni inerenti l’attuazione del PR Basilicata FSE e FSER 2021-2027) con obiettivo specifico il miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione; durata 24 mesi, onere complessivo 2.500.000,00 euro.

La Regione Basilicata dal 1997 risulta socio del Formez mentre nel 2010 la Commissione europea DG Occupazione riconosce Formez PA quale organismo in house rispetto alla Regione Basilicata.

Formez PA, sede legale in Roma,associazione di diritto privato riconducibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipato dal Dipartimento funzione pubblica che ne detiene la quota associativa maggioritaria, è un Centro servizi assistenza studi e formazione per l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni.

Presidente del consiglio di amministrazione Giovanni Anastasi, nominato dal Ministro della Pubblica Amministrazione in data 28 luglio 2023, direttrice generale Patrizia Ravaioli nominata dal consiglio di amministrazione il 6 agosto 2021.

I componenti del consiglio di amministrazione sono Carlo Deodato che ha conferito delega a Diana Agosti, Marcello Fiori, Monica Cecchi, , prof. Alessandro Zavaglia, Ermenegilda Siniscalchi, avv. Vincenzo Nunziata, arch. Enrico Bertone, Filippo Pietropaolo, Piero Antonelli, ing. Marco Bronzini.

Tra i soci di Formez PA ci sono Corte dei Conti, Ministeri Difesa e Interno e Salute e Transizione Ecologica e Ambiente,le Regioni Puglia e Basilicata e Calabria e Molise e Lombardia e Piemonte e Abruzzo e Sardegna e Sicilia,il Comune di Roma Capitale, Comune Grottaglie,Comune Livorno,Agenzia per l’Italia digitale, Agenzia Dogane di Monopoli,Agenzia coesione territoriale,Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, Agenzia nazionale del turismo, Agenzia nazionale per i giovani, Parco nazionale del Gargano, eccetera.