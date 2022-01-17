Le sessioni vaccinali notturne riservate ai ragazzi tra 12 e 19 anni organizzate in Puglia hanno registrato un’adesione altissima. Tra venerdì e domenica il sistema ha conteggiato rispettivamente «1.722 prime dosi in più, 951 seconde dosi, 12.270 e terze dosi (questi dati verranno consolidati domani)», si legge in una nota diramata in serata dal governo guidato da Michele Emiliano. Mentre il tasso di copertura del richiamo, sempre per la fascia 12-19 anni «sale al 15 per cento (+2,8 per cento rispetto alla media nazionale)». La regione «è in testa alla classifica nazionale» quanto alla campagna di protezione dal virus dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, col «40,6 per cento, 16,7 punti oltre la media nazionale (23,9 per cento)». E ancora, «il 5 per cento» delle persone «in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose».

Asl Bari

Più di 6.500 vaccinazioni nei punti vaccinali «della Asl di Bari per i 12-19enni in un fine settimana da record che ha fatto registrare complessivamente 35.343 somministrazioni da venerdì a domenica e ha confermato per l’hub Fiera del Levante a Bari il primato regionale di dosi erogate, con 305.030 iniezioni dal giorno della sua attivazione ad oggi.

I numeri del weekend appena concluso sono prova di una larghissima adesione da parte degli studenti alla iniziativa regionale “La Notte è giovane”, con le aperture straordinarie serali degli hub che hanno accolto i ragazzi e le ragazze dalle 20 alle 24. A Bari città la copertura è quasi totale con il 98 per cento dei ragazzi – sono circa 23mila – con almeno una dose e il 93 per cento – 21.891 – che hanno il concluso il ciclo vaccinale primario. La crescita progressiva della copertura garantita dai vaccini si riscontra anche nelle terze dosi a cui accede la popolazione over 12 che ha concluso il ciclo vaccinale almeno 4 mesi fa: il 70% è già coperto in tutta la provincia di Bari con il richiamo. L’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari organizza per domenica 23 gennaio una giornata straordinaria di vaccinazioni anti-Covid. La giornata è riservata ai pazienti oncologici e ai loro familiari, conviventi e caregiver, che devono sottoporsi alla terza dose o che devono completare il ciclo vaccinale primario. Il centro vaccinale sarà aperto dalle 9 alle 14.30.

Si accede su prenotazione. I pazienti potranno prenotare tramite il medico dell’istituto che li ha in cura, oppure al numero di telefono dell’info-point dell’Istituto 080.5555995 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14.30).

Al momento della prenotazione, agli utenti sarà indicata la fascia oraria per accedere all’Istituto, così da evitare attese e assembramenti.

Asl Bat

Nella giornata di ieri nella Asl Bat sono state somministrate 820 dosi di vaccino di cui 489 pediatriche: in molti comuni infatti si è tenuto un open day dedicato proprio ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Rispetto a questa fascia di età la percentuale di vaccinati almeno con la prima dose è salita al 45 per cento.

Asl Brindisi

Nella Asl di Brindisi, da venerdì 14 a domenica 16 gennaio, sono state somministrate più di 11.000 dosi di vaccino anti Covid e tra queste 1.200 dosi per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono stati circa 820 i ragazzi vaccinati nelle tre sedute serali dedicate alla fascia di età 12-19 anni.

Asl Foggia

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti-Covid 1.219.668 dosi.

Sono 256.443 le dosi somministrate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, 5.591 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i punti vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose 251.680 persone. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 8.688 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 38.459 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni. Il bilancio finale delle serate vaccinali, organizzate nello scorso fine settimana e rivolte ai giovani tra i 12 e i 19 anni, è di 1.844 somministrazioni di cui 551 prime dosi e 1.063 terze dosi.

Asl Lecce

È proseguita anche domenica la campagna vaccinale antiCovid in provincia di Lecce con 2546 vaccinazioni complessive di cui: 518 nell’hub Museo Castromediano di Lecce, 53 nella Caserma Zappalà, 222 nell’hub di Poggiardo, 252 nell’hub di Nardò, 451 nel Pta di Gagliano del Capo, 343 nell’hub di Martano, 04 dai medici di medicina generale e 576 nelle farmacie.

Asl Taranto

La campagna vaccinale in provincia di Taranto ha registrato ieri, domenica 16 gennaio, oltre mille somministrazioni.

Nell’ambito dell’iniziativa “La notte è giovane”, dedicata alla vaccinazione dei ragazzi tra 12 e 19 anni, sono state somministrate 341 dosi presso il drive through a Porte dello Jonio e 163 all’hub di Massafra. Nel corso della giornata, invece, 231 sono state le dosi somministrate in farmacia e 235 dai medici di medicina generale (di cui 9 a domicilio), mentre 68 dosi sono state somministrate negli ospedali della provincia».