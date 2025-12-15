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Ruvo di Puglia: presentazione di “Nuove favole di libertà” Libro

16 Dicembre 2025
Nuove storie

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Martedì 16 dicembre dalle ore 18 nella libreria L’Agorà, in corso Cavour, 46 a Ruvo di Puglia, il Centro di Giustizia Riparativa di Ruvo di Puglia e l’Amministrazione Comunale – Assessorato al Benessere e Giustizia Sociale, presentano il volume “Nuove Favole di libertà”, la meridiana editore.

Il libro raccoglie fiabe scritte da padri per figlie e figli, tra gli autori alcuni detenuti attualmente ospiti della casa di reclusione di Turi.

Le fiabe raccontano volti, incontri, ferite, errori, delusioni, sogni, di figliolanza e di paternità.

Il libro nasce da un’esperienza nata dalla collaborazione tra Garante delle persone private della libertà personale, cooperativa Crisi Cooperativa Sociale, associazione culturale SENZA PIUME Teatro e Caritas diocesana Conversano – Monopoli.

Dialogheranno con gli autori Nico Curci – Assessore al Benessere e Giustizia Sociale, Edgardo Bisceglia – Vice direttore della Caritas diocesana di Molfetta –  don Michele Petruzzi – Direttore Caritas diocesana Conversano Monopoli.


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