Di seguito il comunicato:

La Società di Storia Patria per la Puglia, con il patrocinio della Provincia di Foggia, ha celebrato il centenario della nascita di Antonio Vitulli, figura centrale della vita culturale e civile foggiana del Novecento, con un incontro pubblico che ha ripercorso i molteplici aspetti della sua attività intellettuale, politica e istituzionale.

Saverio Di Jorio ha ricordato l’impegno meridionalista di Vitulli, maturato fin dalla giovinezza e fondato su un’idea di sviluppo come progetto e proposta concreta. Ne ha inoltre ricostruito il percorso politico, dal Partito d’Azione al Partito Liberale, e ha letto alcuni brani del carteggio con Mario Pannunzio, a testimonianza di un lascito culturale ancora in parte da esplorare.

Mario Rucci ha rievocato l’esperienza condivisa al Conservatorio Musicale “Umberto Giordano”, dove Vitulli fu presidente, ricordandone l’attenzione alla vita dell’istituzione e l’impegno per la valorizzazione musicale del territorio: dalla riscoperta delle origini foggiane del compositore Enrico Antonio Radesca alla riproposizione, dopo due secoli, de La Daunia Felice di Giovanni Paisiello, fino alla rassegna Musica nelle Corti di Capitanata.

Il ruolo svolto da Vitulli come segretario generale della Fiera di Foggia è stato illustrato da Geppe Inserra, che ha sottolineato come l’ente fieristico abbia rappresentato un motore fondamentale dello sviluppo economico locale nel dopoguerra e negli anni del boom, grazie alla meccanizzazione agricola, alle rassegne specializzate come Enolsud e Carnesud e alla valorizzazione del quartiere fieristico. Negli anni successivi, Vitulli puntò sulla zootecnia, promuovendo la realizzazione di uno dei fori boari più grandi del Mezzogiorno.

Giuseppe Trincucci si è soffermato sull’attività di Vitulli come storico e ricercatore, fondatore della Società Dauna di Cultura e animatore della Rassegna di Studi Dauni, ricordandone il rigore scientifico e la vasta produzione di studi dedicati alla storia di Foggia e della Capitanata.

Saverio Russo ha infine ricostruito la genesi della nuova edizione di Foggia mercantile e la sua fiera, scritto da Vitulli con Raffaele Colapietra e di prossima pubblicazione per Arcadia Edizioni, sottolineando il valore scientifico e civile dell’opera.

L’incontro si è concluso con le testimonianze di Claudio Grenzi, che ha ricordato il contributo di Vitulli all’ideazione del logo dell’Università di Foggia, e di Claudio Sottile, commissario dell’Ente Fiere di Foggia, che ha auspicato un rilancio dell’istituzione nel solco dell’eredità lasciata dallo storico segretario generale.

A nome della famiglia, Francesco Vitulli ha ringraziato relatori e partecipanti per l’affetto e la stima dimostrati.