Di seguito un comunicato congiunto a firma di Mirko di Bello, Simone Claveri e Pierluigi Borgia:
Nasce un nuovo fronte, scevro da qualsiasi orientamento politico, che ha come obiettivo quello di ottenere l’indipendenza amministrativa delle frazioni di Talsano, Lama e San Vito nonché la riqualificazione delle periferie urbane di Taranto.
Il “Fronte autonomista” nasce su impulso di Pierluigi Borgia, referente del Movimento Sportivo, Simone Claveri per “Taranto e futuro” e l’Avv. Cosimo Di Bello, leader del fronte per l’autonomia, che dal 2020 ha cercato di ricostruire le vicende legate ai tentativi d’indipendenza delle Tre Terre, queste le sue parole: “Nel 2001 i tempi non erano maturi per ottenere l’indipendenza, dieci anni dopo, invece, non vi erano i presupposti politici, anzi, le Tre Terre furono prima illuse e poi abbandonate dall’intera classe politica, sia di destra che di sinistra. Oggi siamo costretti a leggere post vagamente propagandistici nei quali viene annunciato l’allacciamento alla rete fognaria, la creazione del villaggio di babbo Natale, l’inaugurazione del nuovo lampione, come se fossero eventi eccezionali, e se questo a voi sembra normale per me non lo è affatto. Abito a San Vito, dove la raccolta differenziata funziona bene, ma le strade sono piene di rifiuti, dove il Natale non arriva mai e dove le strade vengono asfaltate il giorno prima per poi essere nuovamente distrutte il giorno seguente…questo succede sempre, da sempre, a San Vito, Lama e Talsano, e se questo a voi sembra normale per me non lo è affatto.”
Pierluigi Borgia del Movimento Sportivo non ha dubbi: “Lo sport e la realizzazione di play ground in pubbliche aree di libera fruibilità in ogni quartiere o zona, sono altro punto fondante della nostra azione. Sarà incentivato l’associazionismo e le iniziative volte alla psicomotricità’ dei bambini e degli anziani valorizzando una parte del territorio sempre poco considerata, composta da quasi 50.000 persone che meritano di autodeterminarsi e tramandare le proprie tradizioni”
Simone Claveri per il gruppo “Taranto e Futuro”: “L’autonomia di Talsano Lama e San Vito è uno dei punti del programma politico di “Taranto e Futuro”. I benefici sul territorio sarebbero importanti se pensiamo che un’amministrazione comunale potrebbe gestire i fondi messi a bilancio anche partecipando a bandi Regionali e Statali e destinarli solo ed esclusivamente per le Tre Terre.