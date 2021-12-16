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Corona virus: Martina Franca, 13 bambini tra i 41 casi attuali Ne dà notizia il sindaco

16 Dicembre 2021
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Sono «41 i casi» Covid rilevati dai test molecolari e antigenici a Martina Franca: «39 persone sono in quarantena e 2 in isolamento. Inoltre, fra i positivi figurano ancora una volta 13 bambini, alcuni dei quali» non possono essere vaccinati. Così su Facebook il sindaco della cittadina della Valle d’Itria, Franco Ancona, il quale commenta che la situazione delineata dai dati provenienti dalla prefettura di Taranto «deve indurci a non abbassare la guardia e a continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie. In particolare, in questi giorni, in prossimità delle festività natalizie- prosegue il capo del governo locale-, in cui alcune strade e piazze della nostra città risultano maggiormente frequentate, quindi potrebbe non essere garantito il distanziamento interpersonale, si invitano i cittadini ad indossare la mascherina».
Infine il primo cittadino ricorda che «l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le circostanze in cui non può essere garantito il distanziamento o in cui si configura il rischio di assembramenti e affollamenti, è previsto sia da un’ordinanza del ministero della Salute del 28 ottobre scorso, che ha prorogato tale misura fino al 31 dicembre prossimo, sia da una ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (numero 374 del 3 ottobre 2021)». E ancora, «contestualmente alle misure di protezione delle vie respiratorie, per continuare a proteggerci e a proteggere i nostri cari, l’arma più efficace resta il vaccino».

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